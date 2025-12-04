Генеральная прокуратура России предложила применять «период охлаждения» для сомнительных сделок с недвижимостью. Это должно помочь в борье против мошенников, в частности по так называемой «бабушкиной схеме»; мера предусматривает возможность приостановления государственной регистрации при выявлении признаков недобросовестности, пишет РБК.

Freepik

Предложение было озвучено в ответе первого заместителя Генпрокурора Анатолия Разинкина на запрос председателя комитета Госдумы по труду Ярослава Нилова. Согласно документу, соответствующие поправки уже разработаны для включения в федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости». Цель нововведений — создать правовой инструмент для пресечения сделок, совершенных с «пороком воли», например, под давлением мошенников.

Суть предлагаемых изменений заключается в следующем:

введение процедуры приостановления регистрации прав на недвижимость, если у регистрирующего органа возникают сомнения в законности сделки.

установление «периода охлаждения» — дополнительного времени, чтобы проверить обстоятельства и помешать регистрации мошеннической операции.

Эта инициатива возникла в контексте активного обсуждения мер борьбы с финансовым мошенничеством в сфере недвижимости, когда продавцом выступает пожилой человек, затем отказывающийся от сделки, якобы заключенной под влиянием аферистов, которое обострилось после резонансной истории с квартирой певицы Ларисы Долиной.

В 2024 году Лариса Долина продала квартиру за 112 млн рублей Полине Лурье, но позже заявила, что сделала это под давлением телефонных мошенников и лишилась всех денег. Суд аннулировал сделку, вернув жилье певице. Однако покупательница, действовавшая добросовестно, осталась и без квартиры, и без средств, что вызвало широкий общественный резонанс.

Помимо «периода охлаждения» Генпрокуратура также отметила необходимость законодательного регулирования деятельности риелторов и предложила закрепить в Гражданском кодексе России понятие «сделка под влиянием» с уголовной ответственностью за инсценировку такого влияния.

Ранее идею ввести «период охлаждения» поддерживал спикер Госдумы Вячеслав Володин, что указывает на высокую вероятность ее дальнейшего продвижения в законодательной повестке.