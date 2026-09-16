Биотехнологическая компания Insilico Medicine запустила исследовательскую программу Longevity Vaccines, в рамках которой хочет научить иммунную систему удалять клетки, участвующие в развитии возрастных заболеваний. Для этого компания намерена создавать профилактические терапии, которые будут временно перепрограммировать собственные T-клетки пациента прямо внутри организма.

Julien Tromeur, Unsplash

Для этого Insilico планирует использовать генеративный ИИ и кольцевую мРНК, упакованную в таргетированные липидные наночастицы. После введения такая конструкция должна доставлять T-клеткам временную генетическую инструкцию, которая позволит им распознавать и уничтожать определенные клеточные популяции — например стареющие клетки или активированные фибробласты, участвующие в развитии фиброза. В компании рассчитывают, что для такого перепрограммирования будет достаточно однократного введения.

Первым направлением программы станет «омоложение» иммунной системы. Insilico намерена нацелить терапию на накапливающиеся с возрастом стареющие лимфоциты, которые компания связывает с развитием иммунного старения, ослаблением ответа на вакцинацию и ростом восприимчивости к инфекциям и раку. В дальнейшем тот же принцип предполагается использовать против других клеточных популяций, связанных с возрастными заболеваниями.

Читайте также Стартап HexemBio разработал три способа восстановления функции стареющих стволовых клеток

Генеративный ИИ Insilico планирует использовать прежде всего для поиска мишеней. Платформа Pharma. AI должна отбирать поверхностные антигены, которые появляются достаточно рано в развитии заболевания и позволяют отличить клетки-мишени от здоровых тканей. При выборе кандидатов система будет учитывать силу научных данных, время появления антигена, его тканевую специфичность и возможность доставить к нужным клеткам терапевтическую конструкцию.

Пока Longevity Vaccines остается исследовательской программой: Insilico не сообщала о готовом клиническом кандидате или сроках начала испытаний на людях. Проект продолжает более широкую стратегию компании по поиску препаратов, которые одновременно воздействуют на конкретные заболевания и биологические процессы, связанные со старением. Один из таких препаратов — разработанный с помощью ИИ кандидат rentosertib против идиопатического легочного фиброза, который в 2026 году перешел в III фазу клинических испытаний.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.