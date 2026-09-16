Биотехнологическая компания Insilico Medicine запустила исследовательскую программу Longevity Vaccines, в рамках которой хочет научить иммунную систему удалять клетки, участвующие в развитии возрастных заболеваний. Для этого компания намерена создавать профилактические терапии, которые будут временно перепрограммировать собственные T-клетки пациента прямо внутри организма.
Для этого Insilico планирует использовать генеративный ИИ и кольцевую мРНК, упакованную в таргетированные липидные наночастицы. После введения такая конструкция должна доставлять T-клеткам временную генетическую инструкцию, которая позволит им распознавать и уничтожать определенные клеточные популяции — например стареющие клетки или активированные фибробласты, участвующие в развитии фиброза. В компании рассчитывают, что для такого перепрограммирования будет достаточно однократного введения.
Первым направлением программы станет «омоложение» иммунной системы. Insilico намерена нацелить терапию на накапливающиеся с возрастом стареющие лимфоциты, которые компания связывает с развитием иммунного старения, ослаблением ответа на вакцинацию и ростом восприимчивости к инфекциям и раку. В дальнейшем тот же принцип предполагается использовать против других клеточных популяций, связанных с возрастными заболеваниями.
Генеративный ИИ Insilico планирует использовать прежде всего для поиска мишеней. Платформа Pharma. AI должна отбирать поверхностные антигены, которые появляются достаточно рано в развитии заболевания и позволяют отличить клетки-мишени от здоровых тканей. При выборе кандидатов система будет учитывать силу научных данных, время появления антигена, его тканевую специфичность и возможность доставить к нужным клеткам терапевтическую конструкцию.
Пока Longevity Vaccines остается исследовательской программой: Insilico не сообщала о готовом клиническом кандидате или сроках начала испытаний на людях. Проект продолжает более широкую стратегию компании по поиску препаратов, которые одновременно воздействуют на конкретные заболевания и биологические процессы, связанные со старением. Один из таких препаратов — разработанный с помощью ИИ кандидат rentosertib против идиопатического легочного фиброза, который в 2026 году перешел в III фазу клинических испытаний.
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