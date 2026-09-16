Новости

Стартап HexemBio разработал три способа восстановления функции стареющих стволовых клеток

Американская биотехнологическая компания HexemBio, разрабатывающая технологии для восстановления функций стареющих стволовых клеток крови, сообщила, что общий объем привлеченного ею финансирования достиг $15,5 млн. Одновременно стартап представил линейку из трех направлений — клеточную терапию, инъекционный препарат и средство для кожи.

Galina Nelyubova, Unsplash

В основе разработок HexemBio — созданная в лаборатории среда, которую компания называет Synthetic Human Yolk Sac, или «синтетическим человеческим желточным мешком». Она должна воспроизводить условия раннего развития, в которых начинается формирование клеток крови.

В рамках клеточной терапии у пациента предполагается забирать собственные стволовые клетки крови, на некоторое время помещать их в эту среду вне организма, а затем возвращать внутривенно. HexemBio рассчитывает, что такая обработка позволит восстановить часть регенеративных свойств клеток. Научная основа технологии связана с работой сооснователей компании, опубликованной в Nature. В ней исследователи создали модель раннего развития человека, воспроизводящую ткани желточного мешка и процессы раннего кроветворения. Эффективность омоложения стареющих стволовых клеток у людей в этой работе не изучалась.

Первое поколение технологии предназначено для пациентов с заболеваниями крови и должно улучшать результаты трансплантации костного мозга. В июле 2025 года FDA присвоило программе статус орфанной разработки, а в январе 2026-го HexemBio провела предварительную встречу с регулятором перед подачей заявки на начало клинических испытаний. Подать такую заявку компания рассчитывает в 2026 году, а введение препарата первому пациенту планирует на первый квартал 2027-го.

Читайте также

В США наладят производство стволовых клеток для долголетия — заказы могут превысить $300 млн

Второе поколение — инъекционный препарат, который должен воспроизводить отдельные сигналы той же среды уже без забора стволовых клеток у пациента. HexemBio рассчитывает использовать его за пределами трансплантационной терапии — для пациентов, которым может помочь восстановление функций стволовых клеток. Сейчас проект находится на продвинутой стадии доклинических исследований.

Третье направление связано с кожей. HexemBio разрабатывает средство, которое должно улучшать ее состояние и защищать от повреждений. По утверждению компании, продукт уже находится на заключительной стадии разработки, однако подробностей о его составе и принципе действия она пока не раскрывает.

Общий объем финансирования HexemBio после новых инвестиций достиг $15,5 млн. В апреле стартап отдельно объявлял о seed-раунде на $10,4 млн, который возглавила Draper Associates. Теперь компания сообщила еще о трех новых инвесторах, назвав среди них Happiness Capital; Draper Associates и Boost VC также предоставили дополнительный капитал. Размер свежих инвестиций отдельно не раскрывается.

Ключевой тезис HexemBio — способность технологии восстанавливать функции стареющих стволовых клеток — пока не подтвержден испытаниями на людях. Основная клеточная терапия еще только готовится к клинической стадии, а инъекционный препарат остается на доклиническом этапе. Первые данные на людях компания рассчитывает начать получать не раньше 2027 года.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.

Темы
2026 здоровье Прокачаться