Американская биотехнологическая компания HexemBio, разрабатывающая технологии для восстановления функций стареющих стволовых клеток крови, сообщила, что общий объем привлеченного ею финансирования достиг $15,5 млн. Одновременно стартап представил линейку из трех направлений — клеточную терапию, инъекционный препарат и средство для кожи.

Galina Nelyubova, Unsplash

В основе разработок HexemBio — созданная в лаборатории среда, которую компания называет Synthetic Human Yolk Sac, или «синтетическим человеческим желточным мешком». Она должна воспроизводить условия раннего развития, в которых начинается формирование клеток крови.

В рамках клеточной терапии у пациента предполагается забирать собственные стволовые клетки крови, на некоторое время помещать их в эту среду вне организма, а затем возвращать внутривенно. HexemBio рассчитывает, что такая обработка позволит восстановить часть регенеративных свойств клеток. Научная основа технологии связана с работой сооснователей компании, опубликованной в Nature. В ней исследователи создали модель раннего развития человека, воспроизводящую ткани желточного мешка и процессы раннего кроветворения. Эффективность омоложения стареющих стволовых клеток у людей в этой работе не изучалась.

Первое поколение технологии предназначено для пациентов с заболеваниями крови и должно улучшать результаты трансплантации костного мозга. В июле 2025 года FDA присвоило программе статус орфанной разработки, а в январе 2026-го HexemBio провела предварительную встречу с регулятором перед подачей заявки на начало клинических испытаний. Подать такую заявку компания рассчитывает в 2026 году, а введение препарата первому пациенту планирует на первый квартал 2027-го.

Второе поколение — инъекционный препарат, который должен воспроизводить отдельные сигналы той же среды уже без забора стволовых клеток у пациента. HexemBio рассчитывает использовать его за пределами трансплантационной терапии — для пациентов, которым может помочь восстановление функций стволовых клеток. Сейчас проект находится на продвинутой стадии доклинических исследований.

Третье направление связано с кожей. HexemBio разрабатывает средство, которое должно улучшать ее состояние и защищать от повреждений. По утверждению компании, продукт уже находится на заключительной стадии разработки, однако подробностей о его составе и принципе действия она пока не раскрывает.

Общий объем финансирования HexemBio после новых инвестиций достиг $15,5 млн. В апреле стартап отдельно объявлял о seed-раунде на $10,4 млн, который возглавила Draper Associates. Теперь компания сообщила еще о трех новых инвесторах, назвав среди них Happiness Capital; Draper Associates и Boost VC также предоставили дополнительный капитал. Размер свежих инвестиций отдельно не раскрывается.

Ключевой тезис HexemBio — способность технологии восстанавливать функции стареющих стволовых клеток — пока не подтвержден испытаниями на людях. Основная клеточная терапия еще только готовится к клинической стадии, а инъекционный препарат остается на доклиническом этапе. Первые данные на людях компания рассчитывает начать получать не раньше 2027 года.

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