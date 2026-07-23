Криптобиржа BitMEX объявила о закрытии. Торги на площадке остановятся 23 сентября в 07:00 мск, хотя после этой даты пользователи сохранят доступ к аккаунтам и выводу средств. Решение принял совет директоров HDR Global Trading Limited, владельца и оператора BitMEX, по итогам анализа бизнеса и ситуации в криптоиндустрии. Биржа уже остановила регистрацию новых пользователей.

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BitMEX начала работу в 2014 году и стала одним из пионеров рынка криптодеривативов. По версии самой биржи, именно на этой площадке впервые запустили бессрочный своп с кредитным плечом до 100x, который позднее стал самым торгуемым продуктом криптоиндустрии.

За более чем 11 лет работы BitMEX, по собственным данным, ни разу не теряла средства клиентов из-за взломов. Однако без претензий американских властей ее история не обошлась. В июле 2024 года биржа признала вину в нарушении закона о банковской тайне, а в январе 2025-го получила штраф в $100 млн. Основатели Артур Хейс, Бенджамин Дело и Сэмюэл Рид признали вину по тому же закону еще в 2022 году, но в марте 2025-го Дональд Трамп их помиловал.

На сворачивание торгов BitMEX отвела два месяца. До 26 августа площадка будет работать в обычном режиме, а с 07:00 мск пользователи смогут только сокращать открытые позиции. После этого биржа начнет постепенно закрывать оставшиеся сделки принудительно, а все позиции, которые останутся открытыми к 23 сентября, завершит автоматически. BitMEX также вывела из стейкинга все размещенные там токены BMEX и сразу сделала их доступными держателям.

После остановки торгов пользователи по-прежнему смогут входить в аккаунты, проверять баланс и историю операций, а также выводить средства. Со счетов верифицированных клиентов, которые оставят активы на платформе, BitMEX будет ежемесячно списывать комиссию. Ее размер составит $50 или сумму, рассчитанную по ставке 1% годовых от остатка, в зависимости от того, что окажется больше.

BitMEX также предупредила о возможной волне фишинга из-за закрытия площадки. Мошенники могут обещать приоритетный или ускоренный вывод средств, однако биржа такой услуги не вводила.

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Ограничения для части российских клиентов BitMEX ввела еще 11 июля 2022 года, чтобы соблюдать санкционные требования ЕС. Биржа перестала обслуживать граждан и резидентов России, которые заходили на площадку из стран Евросоюза, а также российские компании, чьи уполномоченные представители подключались к ней из ЕС. Исключения действовали для резидентов Евросоюза и Швейцарии, а также для двойных граждан этих юрисдикций, проживавших за пределами России.

При этом пользователи, подключавшиеся к BitMEX из России и не подпадавшие под другие ограничения площадки, могли продолжать работу. В актуальной политике биржи Россия также не значилась среди полностью закрытых юрисдикций, хотя ограничения на вход из ЕС сохранились. На пике популярности BitMEX была одним из лидеров рынка бессрочных контрактов на биткоин, но со временем уступила часть оборотов более молодым конкурентам.

Для российских клиентов, продолжавших пользоваться BitMEX из России, отдельного порядка закрытия не предусмотрели. С 26 августа в 07:00 мск они, как и все остальные пользователи, смогут только сокращать позиции, а сделки, оставшиеся открытыми к 23 сентября, биржа завершит принудительно. Вывод средств сохранится и после остановки торгов, но со счетов верифицированных клиентов с оставшимися активами начнут списывать комиссию.

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