В апреле 2026 года число поисковых запросов о налогах на криптовалюту и взаимодействии с ФНС выросло на 34% по сравнению с февралем — с 2,6 тыс. до 3,5 тыс. К такому выводу пришли аналитики Quattor Advisory на основе данных «Яндекс. Вордстат». Быстрее всего рос интерес к НДФЛ по операциям с цифровыми активами: по этой теме запросов стало почти в 2,4 раза больше. Подробности — в распоряжении «Инка».

Рост интереса совпал с появлением в Госдуме законопроекта №1222105−8, который предлагает отдельные правила налогообложения операций с цифровой валютой. Предыдущий заметный всплеск запросов был в январе 2025 года, когда вступили в силу нормы о налогообложении доходов от майнинга.

Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, высокий уровень поисковой активности зафиксировали в регионах с развитой промышленностью и крупными майнинговыми площадками. Среди них — Красноярский край, Татарстан, Свердловская, Челябинская и Воронежская области.

По оценке Альфа-Банка, число активных владельцев криптовалют в России достигло примерно 7 млн человек, а годовой объем операций с цифровыми активами превышает $180 млрд. Quattor Advisory также отмечает, что в январе–мае 2026 года запросов об использовании криптовалют как инструмента сохранения и увеличения капитала стало втрое больше, чем за тот же период прошлого года.

В Quattor Advisory рассказали «Инку», что за консультациями по криптовалютному регулированию чаще всего обращаются частные инвесторы. Среди клиентов также есть предприниматели, которые используют стейблкоины для финансирования зарубежной деятельности, майнеры и организаторы майнинг-пулов. Основной поток запросов идет от состоятельных частных лиц, представителей финансового сектора и ИТ-компаний.

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По внутренним оценкам профессионального криптосообщества, налоговую отчетность по цифровым активам сейчас подают и налоги платят лишь 1−2% участников рынка. Одна из причин — отсутствие детально прописанных и понятных правил. Значительная часть инвесторов предпочитает дождаться, когда нормативная база будет окончательно сформирована.

Управляющий партнер Quattor Advisory Гайк Мартиросян считает, что законопроект может заметно изменить правила для отрасли. Документ предусматривает освобождение от НДС услуг цифровых депозитариев и криптообменников, вводит отдельные правила НДФЛ для операций с цифровой валютой и позволяет учитывать убытки при расчете налоговой базы в рамках одного периода. При этом участники рынка ждут механизма налоговой амнистии за прошлые периоды и более понятных требований к подтверждению расходов по некастодиальным кошелькам.

Эксперты компании ожидают дальнейшего роста интереса к налоговым вопросам по мере приближения новых требований. В их числе — возможная обязанность уведомлять налоговые органы о зарубежных криптокошельках с 1 июля, если соответствующие поправки будут приняты. В Минфин уже направлены предложения по доработке регулирования: амнистия при добровольном декларировании активов, перенос убытков на будущие периоды, освобождение стейблкоинов от НДС, ставка 13−15% для доходов от стейкинга и уточнение правил отчетности по криптокошелькам.

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