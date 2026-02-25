Paramount официально улучшила предложение о покупке Warner Bros. Discovery, подняв цену до $31 за акцию. В ответ совет директоров WBD продлил переговорное окно с конкурентом. Paramount также пошла на беспрецедентный шаг, пообещав выплатить $7 млрд штрафа, если сделка сорвется из-за претензий регулирующих органов.

Hannah Wernecke/Unsplash

При этом в WBD подчеркивают, что действующее соглашение о слиянии с Netflix остается в силе. Аналитики полагают, что Netflix вряд ли оставит новый вызов без ответа и попытается перебить предложение Paramount.

Еще недавно Paramount предлагала $30 за акцию, но WBD отклонила это предложение, сочтя его менее выгодным по сравнению с условиями Netflix. На прошлой неделе Netflix предоставил WBD семидневную отсрочку для переговоров, назвав действия Paramount «постоянным отвлекающим фактором» для индустрии развлечений.

Во вторник совет директоров WBD признал, что новое предложение Paramount с большой вероятностью может оказаться выгоднее существующей сделки с Netflix. Однако окончательного решения пока не принято. Если совет все же признает превосходство условий Paramount, у Netflix будет четыре дня на ответный ход.

В прошлом месяце Netflix уже пересмотрела свое предложение под давлением конкурента, согласившись на исключительно денежную форму оплаты. Netflix вложила значительные средства в борьбу за Warner Bros. и HBO, поэтому вряд ли внезапно откажется от своих планов. Однако соисполнительный директор Netflix Тед Сарандос заявил, что у компании есть репутация готовности уступить, если кто-то готов переплачивать.

Сделка с Netflix строится на планах Warner Bros. Discovery разделиться на две независимые компании. После разделения Warner Bros станет активом, который отойдет Netflix, а кабельные каналы, включая CNN, войдут в состав отдельной компании Discovery Global. WBD проведет собрание акционеров 20 марта, где порекомендует проголосовать за сделку с Netflix. Стоимость студии и стриминговых активов в рамках этого соглашения оценивается в $27,75 за акцию.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.