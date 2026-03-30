Министерство труда прорабатывает механизм, при котором постановление о штрафе за непредоставление сведений в Социальный фонд будет формироваться автоматически — без участия инспектора и без составления протокола. Соответствующее предложение содержится в докладе ведомства, пишут «Известия».

Сейчас процедура двухступенчатая: Социальный фонд фиксирует нарушение и передает данные в Государственную инспекцию труда, которая уже составляет протокол и выносит постановление. Цепочка растянута во времени — от фиксации до постановления могут пройти месяцы. Между тем срок давности по КоАП составляет один год. Итог предсказуем: значительная часть нарушений истекает раньше, чем до них доходит очередь.

Штрафы при этом невелики: должностному лицу грозит 300–500 рублей, компании — 500 рублей за каждого сотрудника, сведения о котором не были переданы вовремя.

Что изменит автоматизация

По задумке Минтруда, система будет самостоятельно выявлять нарушения и формировать постановления без промежуточного звена в лице инспектора. Модно провести параллель с автоматическими штрафами ГИБДД: когда дорожные камеры заменили ручное составление протоколов, число дел выросло кратно. Не исключен и сопоставимый эффект и в сфере трудовой отчетности.

Однако нарушения встречаются не повсеместно. Крупный бизнес и государственные структуры сдают отчетность в срок практически без исключений. Средние компании в целом дисциплинированы, хотя технические ошибки случаются.

Наиболее уязвимый сегмент — малый бизнес и ИП: высокая текучесть кадров, перегруженная бухгалтерия, нередко — ручное ведение учета. Именно здесь чаще всего возникают задержки, неполные данные и расхождения.

При этом последствия для работников могут быть ощутимыми: без актуальных сведений в СФР у человека возникают проблемы с подтверждением стажа, получением пособий и даже с трудоустройством — новый работодатель при проверке через «Госуслуги» увидит только последнее зафиксированное место работы.

Риски новой системы

Автоматизация несет и технические угрозы. Сбой в «1С», задержка при подписании электронного документа или ошибка оператора могут привести к штрафу раньше, чем компания вообще узнает о проблеме. Принципиально важно, предусмотрит ли законодатель упрощенный порядок оспаривания таких постановлений. Без этого механизм рискует превратиться в конвейер формальных взысканий для добросовестных работодателей, которые просто не успели перезапустить учетную систему.

Читайте также ФНС обяжет маркетплейсы контролировать налоги продавцов

С начала 2026 года в государственную казну поступило 350 млрд руб. НДС. По словам главы ФНС Даниила Егорова, эти средства пришли от 300 тыс. организаций, которые с 1 января приобрели статус плательщиков НДС. Новые налогоплательщики включают как компании малого и среднего бизнеса, так и крупные предприятия, что обеспечило значительный приток доходов в федеральный бюджет уже в первые месяцы года.

Эксперты отмечают, что рост числа плательщиков НДС свидетельствует о формализации бизнеса и расширении налоговой базы. При этом повышение собираемости налога может стимулировать прозрачность в расчетах между компаниями и государством, а также повлиять на финансовую дисциплину бизнеса в целом.

