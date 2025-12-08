Легендарный лейбл «Мелодия» объявил о возобновлении собственного производства пластинок — аккурат к Новому году. После десятилетий тишины бренд снова запускает пресс, иглу и тот самый теплый треск, с которого начинались вечера у советских меломанов.

Freepik

«Мелодия» была главным музыкальным лейблом СССР и владельцем одного из крупнейших заводов в подмосковной Апрелевке. С распадом советской индустрии и приходом цифровых форматов собственное производство винила свернули — спрос ушел, оборудование устарело, экономика перестала сходиться.

Решение о перезапуске приняли в 2024 году — к 60-летию бренда. Причина простая: пластинки снова хотят покупать. Вопрос «А будет ли на виниле?» стал почти обязательным под каждым релизом, а интерес к физическим носителям начал расти быстрее, чем к цифровым подпискам.

К перезапуску производства уже на новосибирском заводе привлекли Бадри Девишева — инженера апрелевского завода «Мелодии», который помогал запускать историческое производство еще в советские времена. Его участие стало своего рода знаком преемственности эпох.

«Мы хотели, чтобы звук был не просто новым — а подлинным», — говорит Девишев.

В продажу уже пошли четыре альбома, от «Аутогенной тренировки» с советской психотерапией против алкоголизма до культовых пластинок Давида Тухманова, группы Zodiac и ВИА «Дос-Мукасан». Все матрицы изготовлены с оригинальных мастер-лент — без попыток «осовременить» звук.

Лейбл планирует расширять линейку — как культовыми переизданиями, так и новыми современными релизами на виниле. Пластинки хотят сделать не просто товаром, а объектом культуры — с обложками, аннотациями и историей.

Этот кейс — про вторую жизнь брендов. «Мелодия» показала, что старый актив можно перезапустить, если вокруг него уже созрело новое потребление. Для бизнеса это сигнал: нишевые рынки часто оказываются недооцененными — особенно там, где есть эмоция, память и физический опыт, который не дает цифровой мир.