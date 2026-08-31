С конца 2021 года число действующих в России компаний с учредителями из девяти стран Азиатско-Тихоокеанского региона выросло в 7,5 раза — с 2,6 тыс. до 19,5 тыс. Теперь на них приходится 29,1% всех российских организаций с иностранными учредителями. Одновременно бизнес из региона стал активнее регистрировать товарные знаки в России.

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По данным Rusprofile, сейчас в России действует 66 802 организации с иностранными учредителями. У 19 450 из них среди владельцев есть граждане или компании из Китая, Индии, Южной Кореи, Японии, Малайзии, Индонезии, Вьетнама, Сингапура и Таиланда. Их доля достигла 29,1% против 6,59% в конце 2021 года, когда в стране насчитывалось 2589 таких организаций.

Китай сохранил первое место и по числу действующих организаций, и по темпам их прироста. Вторую строчку заняла Индия, третью — Южная Корея. Чаще всего компании из выборки работают в оптовой и розничной торговле, промышленном производстве, включая пищевую и легкую отрасли, а также в аренде и управлении недвижимостью. Они представлены и в общепите, гостиничном и туристическом бизнесе, ИТ, сельском хозяйстве и добыче полезных ископаемых.

Похожую динамику показала отдельная статистика по товарным знакам. ВТБ и «Онлайн Патент» изучили данные Роспатента по более широкой группе стран Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии, а также Океании. В первом полугодии 2026 года на имя заявителей из этого региона в России зарегистрировали 2758 товарных знаков — на 15% больше, чем годом ранее, и в 2,3 раза больше, чем в январе—июне 2021-го. У российских заявителей число регистраций между двумя сравниваемыми периодами выросло в 2,1 раза, до 50 254.

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Главным драйвером роста стал Китай. В первом полугодии 2026 года на имя китайских заявителей в России зарегистрировали 1974 товарных знака — в 3,6 раза больше, чем за тот же период 2021-го. Число регистраций заявителей из Гонконга выросло вдвое, до 127, из Японии — в 1,5 раза, до 192, из Южной Кореи — в 1,3 раза, до 238. Наиболее активно товарные знаки оформляли в электронике и ИТ, автомобильной отрасли, машиностроении и производстве оборудования. Опрошенные «Ведомостями» эксперты также отметили рост интереса в категориях косметики, одежды, обуви, спортивных товаров и продукции, ориентированной на маркетплейсы.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты объясняют рост уже не только замещением ушедших западных поставщиков. После 2022 года спрос на азиатские товары сначала проверялся прямыми поставками и параллельным импортом, а затем часть компаний начала переходить к более долгосрочной работе: регистрировать юрлица, выстраивать дилерские сети, выводить товары под собственными брендами и локализовывать производство. Оформленный товарный знак позволяет защищать бренд от незаконного использования, бороться с контрафактом, подать заявление о включении знака в таможенный реестр и подтверждать права при работе с маркетплейсами.

Участники рынка ожидают, что рост продолжится и во второй половине 2026 года. Больше всего новых регистраций они прогнозируют в автомобильной отрасли, электронике, производстве оборудования и сегменте товаров массового спроса. Из-за выросшей базы темпы могут замедлиться, но эксперты по-прежнему ждут постепенного перехода отдельных компаний от поставок к созданию локальных структур и производств. При этом сама регистрационная статистика фиксирует оформление прав на товарные знаки, но еще не гарантирует запуск продаж или локализацию.

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