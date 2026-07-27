За январь-май 2026 года в России зарегистрировали 3,1 тыс. компаний с иностранными владельцами — максимум для этого периода за последние восемь лет, следует из данных Росстата, которые проанализировали «Известия». Впервые с 2023 года новых иностранных компаний оказалось больше, чем ликвидированных: число закрытий было на 7% ниже числа регистраций. Около 58% новых юрлиц пришлось на бизнес из Китая, следом шли компании из стран СНГ, Турции, ОАЭ, Индии и Южной Кореи.

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Компании из дружественных стран пришли не за громкими розничными запусками, а за освободившимися нишами. Юрлица создавали для интернет- и оптовой торговли, поставок автомобилей, электроники, оборудования и комплектующих, а также для локализации производства. По словам главы Торгово-промышленной палаты Сергея Катырина, иностранный бизнес все чаще переходил от разовых поставок через посредников к прямой работе в России — через совместные предприятия, сборочные производства и распределительные центры.

Но рост числа иностранных юрлиц не означал массового возвращения зарубежных брендов. За первые пять месяцев 2026 года на российский рынок не вышел ни один новый международный ретейлер, следует из отчета CORE.XP. Компания назвала этот результат антирекордом: за тот же период 2025 года офлайн-точки открыли как минимум девять новых игроков, а за весь год — 12. В 2023 и 2024 годах на рынок вышло по 24 международных бренда.

На первый взгляд это противоречие, но только на первый. Регистрация компании и запуск бренда — не одно и то же. Иностранный бизнес может открыть российское юрлицо для импорта, логистики или закупок, не спеша запускать собственные магазины или сервисы. Поэтому число компаний растет, а громких возвращений международных брендов по-прежнему почти нет.

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Получается, география иностранного бизнеса в России меняется. Если несколько лет назад рынок во многом зависел от европейских игроков, то теперь инициативу перехватывают компании из Азии и стран СНГ. Пока западные бренды продолжают занимать выжидательную позицию, их место постепенно занимают новые участники, пришедшие развивать поставки и производство, а не строить узнаваемые розничные сети.

Что это значит для бизнеса

Рост числа регистраций говорит скорее об изменении структуры иностранного бизнеса в России, чем о возвращении компаний, ушедших после 2022 года. Новые игроки в основном приходят из дружественных стран и занимают ниши в поставках, торговле и локализации производства, тогда как крупные западные бренды по-прежнему не спешат возобновлять инвестиции.

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