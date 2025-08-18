Участники страхового рынка фиксируют значительный рост интереса компаний к полисам по киберрискам, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей »Согаза», Mains, «Сберстрахования», «Росгосстраха», Всероссийского союза страховщиков и Национальной страховой информационной системы. Тенденция связана с увеличением числа инцидентов, включая атаки на сеть «Винлаб» и ИТ-системы «Аэрофлота» в июле.

Unsplash

По данным RED Security, в январе–июне зарегистрировано 63 тыс. кибератак на российские компании, что на 27% превышает показатель аналогичного периода 2024 года. Наиболее уязвимыми оказались телекоммуникации, финансовый сектор и промышленность. Директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров оценил возможный ущерб в 13 млрд руб.

Ведущий аналитик отдела мониторинга информационной безопасности «Спикатела» Алексей Козлов объясняет рост атак повышенным интересом к промышленным данным в условиях геополитической напряженности, ускоренной цифровизацией без достаточной защиты и дефицитом специалистов по кибербезопасности.

Объем рынка киберстрахования по страховым премиям в 2024 году составил около 3 млрд руб., а прогноз на 2025 год предполагает подъем до 3,5 млрд руб. и выше, отметил вице-президент Всероссийского союза страховщиков Глеб Яковлев. Для сравнения, корпоративное имущественное страхование достигло 150,9 млрд руб.

Читайте также Шпионаж и финансовая выгода почти вытеснили хактивизм из целей кибератак

В «Согазе» за последние три недели зафиксировали удвоение числа обращений, особенно от тяжелой промышленности и финансовых организаций, а также из нефтегазового, торгового и IT-секторов. В «Сберстраховании» интерес сохраняется с прошлого года: совокупная страховая сумма для малого бизнеса превысила 8,5 млрд руб. против 2,4 млрд руб. годом ранее, сообщил директор по рискам Владимир Новиков.

Покрытие включает ущерб от кражи данных и сбоев, ответственность перед третьими лицами и затраты на ликвидацию последствий, описал заместитель директора департамента страхования корпоративного бизнеса «Абсолют страхования» Андрей Викторов. Бизнес интересуют риски хакерских атак, перерывов в работе и ошибок при импортозамещении ПО, добавил исполнительный директор «Согаза» Анар Бахшалиев.

Среди барьеров для развития рынка — ограниченное предложение, высокие цены и проблемы с перестрахованием, предупредил Галушин. Худяков отметил, что страховщики предлагают лимитированные суммы и не всегда учитывают специфику, а компании часто не осведомлены об услуге.