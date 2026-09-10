На Wildberries и Ozon выросла доля продавцов, работающих по FBS — схеме, при которой они хранят товары на своих складах и передают собранные заказы маркетплейсу для доставки. В августе ее использовали 97,4% продавцов Wildberries и 73,1% — Ozon, следует из расчетов банка «Точка» на основе данных Mpstats.

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На Wildberries с июня по август доля продавцов, использующих FBS, выросла на 42,3 п. п. Доля работающих по FBO — схеме хранения и отгрузки со склада маркетплейса — снизилась с 94,9% до 62,8%. На Ozon доля пользователей FBS увеличилась на 9,8 п. п., до 73,1%, а FBO — сократилась на 24,9 п. п., до 66,6%. Один продавец может использовать обе схемы, поэтому в сумме эти доли превышают 100%.

После атак на логистические объекты крупных площадок, начавшихся 18 июля, часть продавцов стала менять схему хранения товаров. Они переносят запасы на свои склады или распределяют их между несколькими объектами, чтобы снизить риск потерь. Основатель сервиса Market Papa Василий Бумагин называет переход на FBS массовым и вынужденным.

В Wildberries говорят, что фиксируют повышенный интерес к FBS, но не считают его повсеместным переходом. По оценке площадки, предприниматели продолжают комбинировать модели в зависимости от категории товаров, скорости их продаж и возможностей собственной логистики.

Работа по FBS может обходиться продавцам дороже. В примере, который приводит Market Papa, комиссия за продажу товаров категории «красота» составляет 46,5% при FBS против 41,5% при FBO. Дополнительные расходы на обработку небольших партий и транспортировку могут составлять 20–100 рублей на единицу товара. В «МойСкладе» отмечают, что перестраивать логистику особенно сложно тем, кто отгружает товары небольшими партиями.

«Яндекс Маркет» с 1 сентября снизил комиссию при работе со склада продавца, приблизив ее к ставке для тех, кто хранит товары на складах площадки. В СДЭК отмечают, что предприниматели распределяют запасы между несколькими площадками, чтобы меньше зависеть от одного места хранения.

FBO сохраняет преимущества для товаров с устойчивым спросом, которые быстро продаются. По оценке руководителя Ассоциации представителей электронной торговли Алексея Москаленко, доставка со склада маркетплейса в среднем на два дня быстрее, чем при FBS. Он также считает, что распределение запасов между своими складами и маркетплейсами может подтолкнуть продавцов к развитию других каналов продаж.

Возврат к прежней схеме работы Бумагин связывает с перестройкой складской инфраструктуры маркетплейсов. Один из вариантов, по его словам, — создать сеть небольших распределительных центров и распределять запасы между ними, чтобы не сосредоточивать товары на крупных объектах.

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