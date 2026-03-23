Бизнес перестал замещать сотрудников: компании все чаще отказываются от найма на освободившиеся позиции, предпочитая перераспределять задачи внутри команд и автоматизировать процессы. Это сокращает потребность в новых кадрах и усиливает конкуренцию на рынке труда, подсчитал портал Superjob.

О массовых увольнениях речь пока не идет — компании стараются сохранить персонал на фоне дефицита кадров. В условиях финансового давления бизнес сокращает рабочее время или переводит сотрудников на частичную занятость, чем прибегает к массовым сокращениям.

По данным опроса, в феврале 2026 года только 2% компаний либо провели массовые увольнения, либо планировали их. В результате точечной оптимизации штата около 13% организаций внесли изменения в свою структуру. Обычно организации увольняют наименее эффективных сотрудников и закрывают проекты, которые не оправдали вложений.

За год число открытых вакансий сократилось примерно на пятую часть, особенно заметно — в ретейле, ИТ, логистике и добывающих отраслях. Исключением стали службы доставки, где спрос на персонал вырос примерно на 2%. Россияне активнее ищут работу, и количество резюме увеличивается, усиливая конкуренцию за вакансии.

Эксперты связывают такую кадровую политику с оптимизацией расходов: в условиях экономической неопределенности компании сокращают затраты, в том числе на персонал. Кроме того, найм требует времени и дополнительных вложений в подбор, обучение и адаптацию новых сотрудников.

В итоге рынок труда постепенно меняется в пользу работодателей: число вакансий сокращается, но уровень безработицы остается низким, а сотрудники продолжают чувствовать себя стабильно благодаря гибким схемам работы и возможности подрабатывать.

Ранее эксперты оценили, что к концу 2026 года среднее время поиска работы россиянами увеличится на два месяца, а в 2027 году процесс трудоустройства станет еще более затяжным. Основные причины — усилившаяся конкуренция среди соискателей, сокращение числа вакансий и более строгая проверка кандидатов со стороны работодателей.

