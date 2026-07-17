Торгово-промышленная палата (ТПП) предложила ограничить доступ государства к данным компаний в рамках нового механизма мониторинга цен. Представители бизнеса опасаются, что отслеживание стоимости товаров на всех этапах — от производства до продажи — может затронуть коммерческую информацию, не связанную напрямую с оценкой инфляции.

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ТПП предложила доработать законопроект до следующего рассмотрения в Госдуме. Палата считает, что в документе необходимо закрепить исчерпывающий перечень ведомств, которые смогут получать сведения от Федеральной налоговой службы (ФНС), а мониторинг распространить только на социально значимые товары. По словам президента ТПП Сергея Катырина, новый механизм не должен угрожать коммерческой тайне компаний.

Правительство ранее внесло в Госдуму законопроект, разрешающий передавать налоговые данные бизнеса для анализа цен. Если документ примут, кабмин сможет определить федеральные ведомства, которые получат информацию о производителях и продавцах товаров, цены на которые учитываются при расчете инфляции. Им станут доступны сведения о стоимости продукции, объемах продаж, сделках и финансовых показателях компаний.

В Госдуме сообщили, что доступ к сведениям планируют предоставить пяти ведомствам — ФНС, Минпромторгу, Минсельхозу, Минэкономразвития и ФАС. В парламенте утверждают, что перечень останется ограниченным, а сведения сохранят статус налоговой тайны. За их незаконное раскрытие предусмотрена ответственность, в том числе уголовная.

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Авторы инициативы рассчитывают, что новый механизм позволит проследить весь путь формирования цены — от производства до розничной продажи. С его помощью власти хотят определить, на каком этапе и почему дорожает товар — из-за роста стоимости сырья и логистики, сезонных факторов или необоснованных торговых наценок.

Власти объясняют необходимость нового мониторинга ускорением инфляции. По данным Минэкономразвития, в июне ее годовой показатель вырос до 6,02% с 5,31% в мае. За месяц продукты питания подорожали на 0,65%, а непродовольственные товары — на 1%.

Эксперты отмечают, что новый мониторинг может ускорить поиск причин подорожания, но сам по себе инфляцию не замедлит. На цены по-прежнему будут влиять издержки бизнеса, дефицит кадров, валютный курс, стоимость топлива и другие макроэкономические факторы.

Представители бизнеса призывают выстроить мониторинг так, чтобы усиление контроля не обернулось дополнительной нагрузкой на компании. В Минпромторге, в свою очередь, заявили, что законопроект не вводит новых требований для предпринимателей и не меняет действующие правила торговли.

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