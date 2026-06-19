Россияне все заметнее меняют свои потребительские привычки из-за роста цен. Согласно исследованию Prognosis и Shopper’s, 81% опрошенных экономят на продуктах. Для 34% такая стратегия стала новой в этом году, еще 47% сокращали расходы и раньше. Только 19% респондентов заявили, что пока не экономят на продовольственных покупках.

Главной причиной экономии покупатели называют подорожание продуктов. По мнению 83% участников исследования, именно продовольствие выросло в цене заметнее остальных категорий. Сильнее всего потребители ощутили подорожание мяса, рыбы, фруктов, овощей и молочной продукции.

Самым распространенным способом экономии стал переход на товары собственных торговых марок (СТМ) — их выбирают 44% опрошенных. Еще 41% отказались от снеков, сладостей и других необязательных продуктов, 36% активнее ищут товары по акциям, а 34% ходят в дискаунтеры и реже приобретают дорогие продукты. Почти треть респондентов также стала чаще готовить дома вместо покупки готовой еды.

Изменилось и отношение покупателей к брендам. Для 57% опрошенных цена и качество уже важнее известности марки. Торговые сети также отмечают устойчивый рост продаж товаров под собственными брендами.

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Экономия вышла и за пределы продуктовой корзины. Россияне реже обновляют гардероб, ищут более выгодные предложения на маркетплейсах и откладывают покупку новой техники. В частности, 72% участников исследования не собираются менять смартфон в 2026 году.

Сокращение расходов затронуло и общественное питание. Кафе и рестораны стали реже посещать 61% опрошенных, 39% урезали траты на кофе навынос, 28% чаще берут еду из дома, а 24% перешли в более доступные заведения.

В результате потребительское поведение становится более рациональным. Россияне внимательнее сравнивают цены, легче отказываются от привычных брендов и активнее ищут выгодные предложения, стараясь сохранить семейный бюджет.

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