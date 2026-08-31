Бизнес-объединение «Опора России» предложила правительству предоставить Ozon и пострадавшим селлерам налоговые послабления по образцу мер для Wildberries. Письмо за подписью президента объединения Александра Калинина направили премьер-министру Михаилу Мишустину 28 августа.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Поводом стали потери Ozon и его продавцов после атак беспилотников на логистические объекты маркетплейса. В «Опоре России» считают, что последствия затрагивают не только саму платформу, но и предпринимателей, чьи товары находились на поврежденных складах, а перебои могут осложнить выполнение заказов покупателей. Точный размер ущерба и число пострадавших селлеров в обращении не раскрываются.

Для пострадавших продавцов Wildberries меры поддержки закреплены постановлением правительства от 25 августа № 1074. Они распространяются на селлеров с действующим договором с Wildberries или РВБ, если расчетный ущерб от атак превысил 5% их налогооблагаемых доходов за 2025 год. Для компаний и ИП, зарегистрированных с 1 декабря 2025-го, порога нет — достаточно самого факта ущерба. Сроки уплаты обязательств, приходящиеся на август 2026-го — июль 2027 года переносится на 12 месяцев. Мера охватывает НДС, кроме ввозного, налог на прибыль, УСН, АУСН, НПД, предпринимательский НДФЛ, страховые взносы и авансовые платежи.

После годовой отсрочки большинство накопившихся платежей можно будет погашать еще 12 месяцев — равными ежемесячными частями. Но это правило не распространяется на АУСН и НПД: для них предусмотрен только перенос срока уплаты. До конца 2026 года также приостанавливаются выездные налоговые проверки и выездные проверки взносов на травматизм вместе со связанными процессуальными сроками. Камеральных проверок мораторий не касается, а сроки направления требований и решений о взыскании задолженности продлеваются на шесть месяцев.

«Опора России» предлагает запустить аналогичный механизм для Ozon и его пострадавших продавцов. Логика обращения проста: временный перенос налоговых платежей оставит деньги в обороте, пока бизнес покрывает потери, восстанавливает запасы и выполняет заказы покупателей. При этом речь идет не о списании налогов — обязательства перед бюджетом лишь сдвигаются на более поздний срок.

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Отдельного пакета для Ozon пока нет. В Минэкономразвития лишь сообщили, что готовы рассмотреть возможные меры, если соответствующее обращение поступит от самого маркетплейса. Письмо «Опоры России» подтверждает интерес бизнеса к такой поддержке, но не означает, что Ozon уже подал собственную заявку или что правительство начало готовить решение.

Обсуждение поддержки началось после атак на логистические объекты Wildberries, продолжавшихся с июля, а 22 августа под ударами оказалась и инфраструктура Ozon. Пока государство отреагировало точечно: постановление № 1074 распространяется на пострадавших продавцов Wildberries, а для Ozon и его селлеров потребуется отдельное решение. Именно его теперь добивается «Опора России».

Отдельно от налоговой поддержки 24 августа Владимир Путин подписал указ № 604 о безопасности критической инфраструктуры. Документ допускает временное управление имуществом владельцев таких объектов. В перечень вошли предприятия топливно-энергетического комплекса и промышленности, объекты связи, энергетики, коммунальной, транспортной и логистической инфраструктуры, а также другие объекты, важные для безопасности и экономической стабильности. Маркетплейсы или конкретные компании в указе не названы.

Временное управление не вводится автоматически после повреждения объекта: решение принимает правительство, причем только по поручению президента. Под него может попасть все или часть движимого и недвижимого имущества владельца, его ценные бумаги, доли в российских компаниях и имущественные права. Основаниями могут стать нарушение требований безопасности, запоздалые или неэффективные меры защиты, а также несвоевременное восстановление объекта. Само принятие указа не означает, что имущество Ozon или РВБ уже передают под государственное управление — для этого потребуется отдельное решение.

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