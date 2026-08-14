Предпринимателям, чья работа была нарушена из-за атак на склады и распределительные центры, могут предоставить дополнительные меры государственной поддержки. Такой пакет предложила Ассоциация цифровых платформ (АПЦ). 12 августа организация направила письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину.

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АЦП объединяет Wildberries, Ozon, «Яндекс», «Авито» и «Купер». В ассоциации считают, что универсального размера компенсации для всех пострадавших компаний быть не должно. Объем помощи предлагается рассчитывать отдельно для каждого бизнеса — с учетом подтвержденных потерь и масштаба его деятельности.

Одним из вариантов АЦП называет прямые перечисления из федерального бюджета. Одновременно предпринимателям предлагают дать не менее шести месяцев на исполнение налоговых и других обязательств. Если компания объективно не могла работать из-за последствий атак, за этот период предлагается не начислять ей пени и штрафы.

Отдельно в предложениях АЦП рассматривается кредитная нагрузка. Пострадавшим компаниям хотят предоставить возможность временно остановить выплаты по уже оформленным займам. После этого срок погашения задолженности можно было бы увеличить на период, необходимый для восстановления деятельности. Для возвращения бизнеса к нормальной работе ассоциация также предлагает льготное финансирование оборотного капитала.

Изменения предлагается внести и в систему страховой защиты. АЦП считает необходимым расширить перечень рисков, покрываемых страхованием имущества и товарных запасов, включив в него внешние угрозы и чрезвычайные ситуации. Для небольших компаний часть страховой премии, по замыслу ассоциации, могло бы компенсировать государство.

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На период восстановления АЦП предлагает также временно отменить плановые проверки пострадавших предприятий. За нарушения, которые стали непосредственным следствием происшествий, предпринимателям предлагают не применять либо смягчить санкции.

Wildberries поддержала инициативу. Представитель компании заявил о необходимости совместной работы государства и бизнеса над механизмом помощи. При этом сам маркетплейс продолжает расширять собственные программы поддержки продавцов.

В отрасли при этом нет единого мнения о том, какой должна быть такая помощь. Евгения Черницкая из Ассоциации участников рынка электронной коммерции считает первоочередной задачей снижение налоговой и кредитной нагрузки. Кроме того, по ее мнению, необходимо помочь предпринимателям с восстановлением логистики и перенести ближайшие обязательные платежи, включая НДС.

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Союз электронной торговли предлагает более продолжительный период налоговой поддержки — до 12 месяцев. Организация также выступает за временный мораторий на банкротства и упрощение соответствующих процедур. Представители продавцов, кроме того, говорят о необходимости частичного возмещения понесенных потерь, уменьшения комиссий маркетплейсов и изменения правил работы с платформенными скидками.

Иной позиции придерживается глава совета по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты Алексей Федоров. Он считает прямые выплаты селлерам неправильным решением, поскольку такая схема фактически даст преимущество предпринимателям, работающим с Wildberries, перед другими пострадавшими компаниями.

Федоров предлагает направить государственную поддержку непосредственно Wildberries. Среди возможных инструментов он называет реструктуризацию задолженности маркетплейса сроком до десяти лет и государственные гарантии по новым кредитам. По его оценке, сохранение финансовой устойчивости самой платформы позволит поддержать широкий круг предпринимателей, зависящих от ее инфраструктуры, без прямого возмещения коммерческих потерь из бюджета.

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