Предпринимателям, чьи товары пострадали при атаках дронов на логистические объекты Wildberries, сложно документально подтвердить точный размер потерь. ТПП и «Опора России» предложили обязать маркетплейсы выдавать такие справки в установленный срок. Без итоговых документов продавцам труднее получить господдержку и договориться с кредиторами об изменении условий по займам.

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ТПП и «Опора России» направили правительству пакет предложений. Объединения предлагают установить срок выдачи маркетплейсами документов, проводить инвентаризацию на уцелевших объектах с участием продавцов, предоставлять им данные о количестве и состоянии товаров и разрешить вывоз сохранившейся продукции. Еще одна инициатива — открытый реестр пострадавших предпринимателей с указанием объема утраченного имущества. По мнению авторов обращения, эти меры ускорят доступ бизнеса к поддержке.

В RWB заявили, что уже выдают продавцам справки: документы автоматически появляются в личном кабинете и подтверждают, что товары находились на пострадавшем объекте. По версии компании, такую справку можно предъявить банкам и другим организациям как свидетельство того, что предприниматель пострадал в результате форс-мажора. Точный перечень утраченных товаров и размер ущерба станут известны только после инвентаризации и сверки данных.

Минфин уже внес в правительство проекты постановлений о финансовой поддержке. Годовую отсрочку предложено предоставить юридическим лицам и ИП, у которых документально подтвержденный ущерб превышает 5% годового дохода. Она затронет НДС, кроме налога при ввозе товаров, налог на прибыль, платежи по УСН и АУСН, страховые взносы и авансы со сроком уплаты с августа 2026 года по июль 2027-го. После отсрочки накопившуюся сумму можно будет погашать равными ежемесячными платежами еще год.

Для самой группы RWB предложена отдельная схема. Сроки уплаты НДС, кроме налога при импорте, налога на прибыль, страховых взносов и авансов за июль 2026-го — июнь 2027 года хотят перенести на 28 июля 2027-го, а затем предоставить рассрочку еще на год. До конца 2026 года Минфин также предлагает приостановить налоговые проверки и проверки правильности расчета страховых взносов для RWB и пострадавших продавцов. Маркетплейс будет ежемесячно передавать в ФНС списки предпринимателей, после чего служба сможет оформлять отсрочки автоматически.

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Пакет поддержки начали готовить после серии атак на логистическую инфраструктуру Wildberries в июле и августе. По разным подсчетам, атаки, пожары и эвакуации затронули от 18 до 23 объектов маркетплейса более чем в десяти регионах. В конце августа дроны также атаковали четыре логистических объекта Ozon. Минэкономразвития заявило, что готово рассмотреть меры поддержки компании и ее продавцов после официального обращения маркетплейса.

Деловые объединения поддержали налоговые отсрочки, но предложили расширить помощь. «Опора России» считает логичным распространить ее на пострадавших продавцов Ozon и других маркетплейсов. ТПП отдельно подняла вопрос о предпринимателях, которые после полной утраты запасов не смогут возобновить работу и будут вынуждены сокращать сотрудников. Палата предложила проработать для них отдельный механизм выплаты выходных пособий, среднего заработка на время трудоустройства и исполнения других обязательств работодателя.

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Андрей Шаров считает, что расходы на восстановление складов и потери товаров в итоге лягут на компании и страховщиков, поэтому рынку потребуются понятный механизм страховых выплат и ускоренные процедуры восстановления объектов. Дополнительные траты на охрану, страхование и перестройку логистики увеличат издержки онлайн-торговли, добавил эксперт. По его оценке, это может снизить маржинальность продавцов и увеличить сроки доставки.

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