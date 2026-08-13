Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) направила российским властям пакет предложений, который должен снизить финансовые последствия атак беспилотников и терактов для компаний. В организации предлагают пересмотреть правила списания уничтоженных товаров, ускорить страховые выплаты и создать отдельный механизм перестрахования таких рисков.

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Ключевое предложение адресовано Минфину. РАТЭК считает, что компании не должны восстанавливать ранее принятый к вычету НДС по продукции, которая была уничтожена в результате атаки на склад или другой логистический объект. Стоимость потерянных товаров ассоциация также предлагает полностью учитывать при расчете налога на прибыль. Основанием для списания могли бы стать документы МЧС или Следственного комитета.

В Минэкономразвития РБК подтвердили получение обращения. В Минфине сообщили, что пока не располагают письмом РАТЭК, но готовы рассмотреть предложения после его поступления.

Ассоциация предлагает решить и проблему периода между фактической потерей товара и получением компенсации. Для этого РАТЭК выступает за создание специального фонда, который позволил бы быстрее перечислять деньги пострадавшим компаниям, не дожидаясь окончания страховых или судебных разбирательств.

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Еще несколько инициатив связаны с маркетплейсами. РАТЭК предлагает обязать площадки заранее показывать продавцу параметры страхования того склада, куда он собирается отправить товар. Кроме того, в процессе оформления поставки предлагается дать возможность одним действием подключить добровольное страхование от военных рисков.

Если страховая компания выплатила компенсацию самому маркетплейсу, площадка, по мнению ассоциации, должна передать соответствующую сумму продавцу. Для складских операторов предлагается установить единый порядок документирования потерь: акт об уничтожении или утрате товара должен выдаваться владельцу продукции в течение 10 рабочих дней после чрезвычайного происшествия.

РАТЭК также считает необходимым создать национальную систему государственно-частного перестрахования рисков БПЛА и терактов. Такая схема, по замыслу авторов инициативы, должна обеспечить рынку дополнительный финансовый резерв на случай масштабных атак.

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Поводом для обсуждения стали продолжающиеся атаки на объекты Wildberries. По данным РБК, к 11 августа они затронули более 15 складов и сортировочных центров маркетплейса в разных регионах. Data Insight оценил потери продавцов примерно в 280 млрд руб., а восстановление поврежденной инфраструктуры — в 62–80 млрд руб.

Государство уже готовит отдельный пакет поддержки пострадавших селлеров. В конце июля правительство поручило Минэкономразвития, Минфину и ФНС вместе с Банком России и предпринимательскими объединениями подготовить соответствующие нормативные меры. Среди обсуждавшихся вариантов — отсрочки и рассрочки по налогам и страховым взносам, перенос отчетности и дополнительные кредитные каникулы.

Свои предложения в последние недели направили и другие бизнес-объединения. АКИТ предлагает не восстанавливать НДС с уничтоженной продукции и упростить оформление ущерба, а АУРЭК — разработать страховой механизм для продавцов маркетплейсов на случай атак БПЛА. РАТЭК предлагает дополнить эти меры инструментами экстренной компенсации и долгосрочного перестрахования.

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