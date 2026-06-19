Крупные цифровые платформы и отраслевые объединения направили в правительство предложения по доработке регулирования платформенной экономики. Документ подготовила АНО «Цифровая экономика» вместе с Wildberries & Russ, «Яндексом», «Авито», объединениями потребителей и профильными ассоциациями.

Федеральный закон о платформенной экономике вступит в силу 1 октября, однако бизнес уже видит в нем пробелы, которые потребуют дополнительного регулирования.

Одна из главных инициатив касается иностранных платформ, работающих в России. Бизнес предложил обязать их закрепить юридическое присутствие в стране через филиал, представительство или уполномоченную организацию, а также установить минимальный размер уставного капитала. Участники рынка считают, что такие требования сократят разрыв в условиях работы российских и зарубежных сервисов.

Еще одно предложение предусматривает создание специальной службы, которая будет рассматривать жалобы пользователей и обращения государственных органов по поводу работы платформ. Кроме того, бизнес предложил сформировать страховой фонд для защиты интересов потребителей и государства.

Отдельно бизнес предложил разрешить дистанционную продажу алкоголя. Для проверки личности и возраста покупателя участники рынка хотят связать ЕГАИС с Единой биометрической системой.

Изменения могут затронуть и оформление чеков самозанятыми, работающими через платформы. Если площадка участвует в формировании чека, в нем предлагают указывать ИНН оператора. При этом сам чек должен оформляться на конечного заказчика работ или услуг, а не на платформу. Авторы инициативы считают, что это сделает цепочку расчетов прозрачнее и сократит возможности для использования «серых» схем.

В правительстве подтвердили получение документа. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщили, что сейчас готовят технический запуск закона и одновременно анализируют предложения бизнеса, ведомств и экспертов. Минэкономразвития также изучит инициативы и оценит, какие из них стоит включить в дальнейшую настройку регулирования платформенной экономики.

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