Госдума готовится поднять планку миграционной «строгости»: перечень административных статей КоАП, после которых иностранному гражданину грозит не только штраф, но и обязательное выдворение, хотят увеличить более чем вдвое — с 22 до 45, добавив в него дискриминацию и неповиновение пограничникам.

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале сообщил, что ко второму чтению законопроекта о совершенствовании миграционной политики перечень составов КоАП, предусматривающих выдворение иностранцев, расширят до 45. Изначально речь шла о расширении перечня с 22 до 43 составов, но поправки добавили еще две статьи — дискриминация (ст. 5.62 КоАП) и неповиновение законному распоряжению военнослужащего при охране государственной границы (ст. 18.7 КоАП).

Среди других составов, которые предложили включить в перечень, указаны нарушения общественного порядка, неповиновение сотрудникам полиции и Росгвардии, действия, создающие помехи работе транспорта и инфраструктуры, демонстрация нацистской и экстремистской символики, публичные призывы к нарушению территориальной целостности России, блокирование транспортных коммуникаций и нарушение режима контртеррористической операции.

Отдельный блок поправок касается действий в интернете. Выдворение предлагается предусмотреть за распространение сведений, которые власти квалифицируют как оскорбляющие человеческое достоинство и общественную нравственность, за дискредитацию использования Вооруженных сил, а также за призывы к введению или продлению санкций против России и ее граждан.

Официально расширение перечня объясняют необходимостью повысить общественную безопасность и навести порядок в миграционной сфере. Однако последствия не ограничатся самими иностранными работниками. Изменения затронут трудовых мигрантов, занятых в строительстве, логистике, сервисе и других секторах, а вместе с ними и работодателей, поскольку нарушение из расширенного списка сможет повлечь не только штраф, но и обязательное выдворение.

Для бизнеса это означает, что действия иностранного сотрудника за пределами рабочего места, включая участие в несогласованной акции или публикации в соцсетях, подпадающие под соответствующие статьи КоАП, станут дополнительным миграционным риском наряду с нарушением правил пребывания в России.

При этом ужесточение миграционной политики продолжается на фоне кадрового дефицита: экономика по‑прежнему опирается на труд мигрантов в ряде отраслей, но правила их пребывания в стране последовательно ужесточаются.

Что это значит для бизнеса

Работодателям, которые нанимают иностранцев, придется смотреть на административные риски шире, чем только на миграционный учет: каждая статья из расширенного перечня становится потенциальным поводом для выдворения, а значит, для внезапной потери сотрудника и дополнительных расходов на поиск и обучение замены. Компании будут вынуждены внедрять более строгие внутренние правила поведения и коммуникации, объяснять мигрантам последствия участия в протестной активности и публикаций в соцсетях, а также усиливать юридический и HR‑комплаенс, чтобы малыми нарушениями не запускать цепочку «штраф → выдворение → запрет на въезд».

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