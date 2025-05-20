Согласно исследованию Русской Школы Управления (РШУ), более половины российских компаний (51%) в 2025 году увеличили инвестиции в удержание сотрудников по сравнению с предыдущим годом. Опрос, в котором приняли участие 1092 представителя бизнеса из всех федеральных округов России, выявил ключевые тенденции на рынке труда. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

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Основным вызовом для работодателей стала усилившаяся конкуренция за квалифицированных специалистов — эту проблему отметили 35% респондентов. Значительная часть компаний (34%) столкнулась с ограниченным бюджетом на программы мотивации, тогда как 26% признали отсутствие системного подхода к удержанию персонала. Лишь 5% опрошенных заявили о наличии эффективной стратегии в этой области.

Исследование показало, что конкурентная заработная плата остается главным инструментом удержания персонала, о чем сообщили 60% участников. Профессиональное развитие заняло второе место с 13%, значительно опередив карьерный рост, который считают важным лишь 2% респондентов.

Среди дополнительных эффективных мер были названы гибкий график работы (9%), корпоративная культура (8%) и пакет льгот, включающий медицинское страхование, спортивные программы и обучение за счет компании (8%).

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Также эксперты отметили практику внутреннего ротационного перевода, применяемую 77% компаний. Вместо увольнения сотрудникам, выражающим намерение покинуть организацию, предлагают альтернативные должности, соответствующие их профессиональным ожиданиям.

Анастасия Боровская, директор РШУ, прокомментировала текущую ситуацию на рынке труда, отметив, что она требует от бизнеса новых решений. Она подчеркнула, что хотя компании стали активнее инвестировать в персонал через повышение зарплат и внедрение гибких условий, системные проблемы сохраняются.

По ее словам, отсутствие четкой стратегии у четверти организаций и бюджетные ограничения у трети участников рынка свидетельствуют о необходимости комплексного подхода к управлению человеческими ресурсами.

Напомним, что крупнейшие российские девелоперы стали значительно больше платить топ-менеджменту. Согласно анализу финансовой отчетности шести ведущих компаний отрасли, общий объем вознаграждений руководящему составу в 2024 году достиг 14,98 млрд руб., что на 55% превышает показатели предыдущего периода.