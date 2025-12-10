В сети стало настолько много контента от нейросетей, что пользователи начинают в этом разбираться лучше маркетологов. Новое исследование коммуникационного агентства Lampa и холдинга Rambler&Co показывает: 82% россиян заметили резкий рост материалов, созданных ИИ за последний год. Причем 65% сталкиваются с ними практически каждый день — чаще всего это изображения и видео. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Аудитория научилась вычислять искусственный контент. 70% опрошенных уверяют, что могут отличить работу нейросети. Самые очевидные признаки:

● Слишком «стерильные», идеальные картинки

● Шаблонные фразы и «гладкие» тексты

● Странные детали: шесть пальцев, причудливая тень

● Ненатуральная дикция в видео

Главный вывод для брендов: попытки скрыть использование ИИ обходятся дорого. 56% респондентов начинают хуже относиться к компаниям, которые не маркируют такой контент. Для каждого четвертого отсутствие пометки — прямой сигнал нечестности.

При этом 16% готовы принять ИИ-контент, но только если об этом честно предупреждают. Простая маркировка снимает напряжение и сохраняет доверие.

Пока пользователи привыкают к новым реалиям, компании активно внедряют технологии. В 2025 году 35−40% новых брифов уже содержат пункт о генерации контента с помощью ИИ — это в два раза больше, чем в 2024.

«Запросы сместились от простой экономии к персонализации и масштабированию, — отмечает Екатерина Петрова из LAMPA. — Бизнес хочет тестировать десятки гипотез и адаптировать сообщения под разные аудитории».

Особенно активно технологии осваивают малый и средний бизнес (40% обращений) — для них это способ снизить издержки. E-commerce (15%) автоматизирует карточки товаров, IT-сектор (11%) тестирует креативные концепции.