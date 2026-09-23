Минпромторг поддержал идею частично компенсировать бизнесу затраты на внедрение российских автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП). Такой механизм должен облегчить переход предприятий на отечественные решения, высокая стоимость которых остается одним из главных препятствий для их внедрения. Об этом рассказал замминистра промышленности и торговли Василий Шпак.

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Один из вариантов финансирования таких проектов предложила Positive Technologies. Вместе с другими разработчиками и участниками рынка компания подготовила модель, которая объединяет инвестиционный налоговый вычет и ускоренную амортизацию в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК). По словам технического директора Positive Technologies Ильяса Киреева, схему также обсуждают с банками. Предполагается, что она будет стимулировать внедрение отечественных решений на значимых объектах критической информационной инфраструктуры (ЗОКИИ).

В первую очередь механизм хотят опробовать в топливно-энергетическом комплексе. По оценке Минэнерго, замена зарубежных АСУ ТП в ТЭК потребует около 1 трлн руб. Пилот могут запустить в рамках экспериментального правового режима, чтобы протестировать новую схему на практике.

Positive Technologies планирует представить финансово-экономическую модель и технический план пилота на ближайшем заседании Госсовета в конце сентября. Инициативу должны обсудить Минпромторг, Минэнерго, Минфин и Минэкономразвития. По словам Киреева, ее разрабатывают с января, а поддержку уже выразили несколько десятков разработчиков и заказчиков, а также десять крупных банков, включая АБ «Россия». При этом в Минфине сообщили, что пока не получали такого предложения, но готовы его рассмотреть.

Для производителей отечественного оборудования АСУ ТП часть льгот уже действует. В частности, для российской электронной продукции, используемой в таких системах, предусмотрена ускоренная амортизация с коэффициентом 2. Организации из реестра радиоэлектронной промышленности при соблюдении установленных условий также могут платить 8% налога на прибыль в федеральный бюджет и 0% в региональный, а страховые взносы для них снижены с 30 до 7,6%.

По мнению генерального директора «Ультиматека» Павла Растопшина, новая комбинация мер не снизит стоимость самого контракта, но позволит уменьшить налоговую нагрузку в первые годы и быстрее окупить вложения. Директор по работе с органами государственной власти «Реглаб» Александра Степенко считает, что такой механизм может быть удобен и заказчикам, и вендорам, однако важно не допустить дублирования уже действующих льгот.

Отдельным вопросом остаются критерии, по которым решения будут считаться отечественными. Руководитель службы информационной и коммерческой безопасности «Электрорешения» (бренд EKF) Александр Злой считает, что локализованные продукты, созданные на базе иностранных разработок, не должны попадать в число доверенных программно-аппаратных комплексов. Участники рынка допускают, что после пилота механизм можно будет распространить и на другие отрасли с объектами критической информационной инфраструктуры.

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