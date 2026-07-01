Еще несколько лет назад, когда рынок беспилотников только начинал быстро расти, его главным специалистом считался оператор дрона. Сегодня ситуация меняется. Поднять аппарат в воздух умеют многие, а вот обработать полученные данные так, чтобы они помогли строителям, аграриям или промышленным компаниям принимать решения, — уже совсем другая квалификация.

Изображение: ChatGPT

Подготовкой таких специалистов займутся Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК) и группа компаний «Геоскан», подписавшие соглашение о сотрудничестве в рамках ПМЭФ-2026. Вуз и разработчик беспилотных технологий будут совместно развивать образовательные программы для рынка БАС.

Но, как выясняется, проблема отрасли сегодня вовсе не в нехватке операторов.

«На рынке востребованы не просто операторы беспилотников, а специалисты, которые могут спланировать съемку, оценить качество полученных данных, обработать материалы и использовать их для решения отраслевых задач в геодезии, кадастре, лесном и сельском хозяйстве и других сферах», — рассказал «Инку» заместитель генерального директора по направлению «Образование» компании «Геоскан Москва» Даниил Золотник.

По его словам, федеральная программа подготовки кадров для БАС лишь подтверждает этот спрос. В прошлом году обучение по ней прошли около 11 тыс. человек, однако желающих было больше, чем позволяли квоты.

Полет — самая простая часть работы

По словам ректора МИИГАиК Надежды Камыниной, заказчики давно покупают не съемку как таковую.

«Компании хотят не просто «картинку», а решение: объем урожая, объем вынутого грунта, выявленные нарушения на объекте. Поэтому на рынке сейчас ценятся именно «гибриды»: человек, который может спланировать съемку, обработать данные и связать их с реальными бизнес-процессами», — убеждена она.

Работодателю уже недостаточно человека, который умеет управлять дроном. Ему нужен специалист, способный работать с фотограмметрией, геоинформационными системами, анализом данных и инструментами искусственного интеллекта. Да и этого тоже мало. Нужно понимать отрасль, для которой выполняется работа: знать особенности сельского хозяйства, строительства, кадастра или лесного хозяйства. Иначе даже идеально обработанные данные окажутся бесполезными.

Следующая профессия после геодезиста

Камынина считает, что по мере цифровизации экономики будет расти спрос на специалистов по пространственным данным — людей, которые умеют объединять снимки с дронов, спутниковые изображения, цифровые карты и другую информацию в единый инструмент для принятия решений.

По сути, речь идет о новой специализации на стыке геодезии, ИТ и аналитики данных.

По оценке ректора, такая работа требует более высокой квалификации, чем обычный сбор информации. Поэтому со временем специалисты по пространственным данным могут оказаться востребованнее и дороже классических геодезистов. Последние никуда не исчезнут, но и им придется осваивать цифровые инструменты и работу с данными.

Где такие специалисты нужны уже сейчас

Первыми новый кадровый дефицит почувствовали отрасли, где беспилотники давно стали рабочим инструментом.

Строительство — контроль объемов земляных работ и темпов строительства.



— контроль объемов земляных работ и темпов строительства. АПК — мониторинг посевов, прогноз урожайности.

— мониторинг посевов, прогноз урожайности. Нефтегазовая отрасль — обследование трубопроводов и инфраструктуры.

— обследование трубопроводов и инфраструктуры. Лесное хозяйство — поиск пожаров и незаконных вырубок.

— поиск пожаров и незаконных вырубок. Логистика и девелопмент — создание цифровых моделей территорий.

Во всех этих случаях сам полет занимает от нескольких минут до нескольких часов. Основная работа начинается после посадки беспилотника — когда полученные данные нужно превратить в понятный отчет и рекомендации для заказчика.

Что это значит для бизнеса

Еще недавно покупка беспилотника сама по себе считалась технологическим преимуществом. Теперь этого уже недостаточно. Если в компании некому работать с полученной информацией, дорогая техника превращается в фотокамеру с крыльями.

Выходит, что рынок БАС проходит тот же путь, что несколько лет назад прошла аналитика данных. Сначала компании искали людей, умеющих пользоваться новым инструментом. Теперь они ищут тех, кто способен заработать на этом инструменте деньги.

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