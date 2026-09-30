Мещанский районный суд Москвы назначил пять лет колонии общего режима предпринимателю и блогеру Дмитрию Портнягину. Суд признал его виновным в легализации денежных средств в особо крупном размере и назначил штраф 800 тыс. руб. После оглашения приговора бизнесмена взяли под стражу в зале суда.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Фигурантами дела были также жена Портнягина Екатерина и его бизнес-партнер Алексей Николаев. Екатерина Портнягина получила восемь лет колонии и штраф 3,5 млн руб., однако отбывание наказания отложили до 2034 года — к этому времени ребенку супругов должно исполниться 14 лет. Николаеву суд назначил два года условно, трехлетний испытательный срок и штраф 400 тыс. руб.

Основой дела стали операции с деньгами, которые следствие первоначально связывало с налоговыми нарушениями Портнягиных. По версии СК, в 2018–2020 годах супруги не заплатили более 100 млн руб. налогов. В дальнейшем, утверждали следователи, часть этих средств использовалась в финансовых операциях, призванных придать им законный вид. Среди них следствие называло оплату более 9 млн руб. за квартиру и займы между фигурантами на 6 млн руб.

При этом налоговая часть истории до суда по легализации не дошла. Уголовное преследование за неуплату налогов прекратили после возмещения ущерба: по данным СК, Портнягины компенсировали более 186 млн руб. Кроме того, арбитражный суд признал необоснованным одно из налоговых доначислений примерно на 40 млн руб. В результате после дополнительного расследования объем средств, который следствие связывало именно с легализацией, сократился до 15,3 млн руб.

Эта сумма складывалась из двух эпизодов. Следствие считало, что 7,3 млн руб. были направлены на покупку апартаментов в марте 2018 года. Еще 8 млн руб. связывали с займами, оформленными Екатериной Портнягиной у Николаева. Дело переделывали уже в ходе расследования: после его возврата прокурору суд потребовал дополнительно установить происхождение спорных средств, отделить законные доходы от денег, которые следствие считало полученными преступным путем, и проверить расходы фигурантов.

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У Екатерины Портнягиной был и отдельный эпизод — передача 300 тыс. руб. сотруднику московской префектуры. Следствие полагало, что деньги через посредников предназначались для решения вопроса с банным комплексом Siberia на улице Образцова, принадлежавшим бизнесу Дмитрия Портнягина. Этот эпизод Екатерина признала, тогда как обвинение в легализации не признала. Николаев, напротив, признал вину в легализации.

Запрошенные прокуратурой наказания отличались от итогового решения суда. Для Дмитрия Портнягина обвинение просило пять лет колонии и штраф 900 тыс. руб., для его жены — 7,5 года и 3,5 млн руб. штрафа, для Николаева — два года и 500 тыс. руб. Защита Портнягина заявила о намерении обжаловать приговор. Адвокат Евгений Грицков настаивает, что факт легализации денежных средств не доказан.

Портнягин стал известен благодаря проекту «Трансформатор» о предпринимательстве. Он также был одним из создателей сообщества Club 500. По данным Rusprofile, сейчас бизнесмен является учредителем четырех организаций; совокупная выручка трех коммерческих компаний и благотворительного фонда за прошлый год составила 368 млн руб., а совокупный убыток — 65 млн руб.

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