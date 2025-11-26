Российский рынок частных инвестиций переживает трансформацию: неформальные источники информации, такие как финансовые блогеры (так называемых финфлюенсеры) и советы друзей, по степени доверия теперь не уступают профессионалам с лицензиями. Это ключевой вывод исследования Frank RG, который свидетельствует о смене парадигмы в принятии финансовых решений, пишет «Коммерсантъ».

Freepik

Согласно результатам исследования, традиционные и цифровые советники делят влияние поровну. Половина инвесторов (50%) следует рекомендациям финансовых советников, персональных брокеров или управляющих.

Однако целая четверть (25%) активных инвесторов принимает решения, основываясь на анализе и советах финфлюенсеров, чей авторитет в глазах клиентов оказался сопоставим с авторитетом лицензированных специалистов. Каждый пятый инвестор (20%) использует в качестве ориентира мнение своего ближайшего окружения — друзей и знакомых.

Прочитайте также Российским инвесторам открыли доступ к акциям стартапов до их выхода на IPO

Феномен финфлюенсеров: доверие без гарантий

Любовь Прокопова из Frank RG связывает эту тенденцию с растущей долей розничных инвесторов, на которых сегодня приходится почти 10% рыночного капитала. Привлекательность независимых блогеров, по ее мнению, кроется в нескольких факторах:

● Эффект «свой парень»: Создается впечатление, что блогер вкладывает свои собственные средства в те же активы, что и его аудитория, что формирует отношения «партнерства» и высокое доверие.

● Открытость и дискуссия: Соцсети и Telegram-каналы стали площадкой для живого обмена опытом, что позитивно влияет на восприятие блогеров.

Однако эксперты указывают на фундаментальную проблему этой сферы — полное отсутствие регулирования. Их деятельность не лицензируется, а компетенции не проверяются. Хотя часть блогеров может быть действительно опытна, другие могут оказываться недобросовестными, что напрямую угрожает капиталу их подписчиков.

Прочитайте также От Калининграда до Ставрополя: почему корпорации и инвесторы ищут таланты в регионах

Банк России, осознав масштаб явления, уже установил правила игры для добросовестных финфлюенсеров, обязав их получать лицензию и маркировать свои посты соответствующими предупреждениями.

Независимый эксперт Сергей Четвериков объясняет популярность блогеров «законом больших чисел»: они производят несоизмеримо больше контента, чем немногочисленные лицензированные советники.

Он подчеркивает, что для успеха на сложном фондовом рынке необходимы специальные знания, и предупреждает: хотя из-за законодательных ограничений сегодня сложно потерять все средства сразу, потерять часть капитала — вполне реальный риск для излишне доверчивых инвесторов.

Прочитайте также Российские инвесторы все чаще используют ИИ для анализа

Параллельно с ростом влияния блогеров набирает силу и другая тенденция — активное использование искусственного интеллекта. Результаты опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру», проведенного совместно IT Smart Finance, показывают, что за год доля инвесторов, прибегающих к ИИ для формирования портфеля, выросла с 19% до 33%. Это указывает на стремление частных лиц использовать все более сложные и технологичные инструменты для принятия решений.