Российский рынок частных инвестиций переживает трансформацию: неформальные источники информации, такие как финансовые блогеры (так называемых финфлюенсеры) и советы друзей, по степени доверия теперь не уступают профессионалам с лицензиями. Это ключевой вывод исследования Frank RG, который свидетельствует о смене парадигмы в принятии финансовых решений, пишет «Коммерсантъ».
Согласно результатам исследования, традиционные и цифровые советники делят влияние поровну. Половина инвесторов (50%) следует рекомендациям финансовых советников, персональных брокеров или управляющих.
Однако целая четверть (25%) активных инвесторов принимает решения, основываясь на анализе и советах финфлюенсеров, чей авторитет в глазах клиентов оказался сопоставим с авторитетом лицензированных специалистов. Каждый пятый инвестор (20%) использует в качестве ориентира мнение своего ближайшего окружения — друзей и знакомых.
Феномен финфлюенсеров: доверие без гарантий
Любовь Прокопова из Frank RG связывает эту тенденцию с растущей долей розничных инвесторов, на которых сегодня приходится почти 10% рыночного капитала. Привлекательность независимых блогеров, по ее мнению, кроется в нескольких факторах:
● Эффект «свой парень»: Создается впечатление, что блогер вкладывает свои собственные средства в те же активы, что и его аудитория, что формирует отношения «партнерства» и высокое доверие.
● Открытость и дискуссия: Соцсети и Telegram-каналы стали площадкой для живого обмена опытом, что позитивно влияет на восприятие блогеров.
Однако эксперты указывают на фундаментальную проблему этой сферы — полное отсутствие регулирования. Их деятельность не лицензируется, а компетенции не проверяются. Хотя часть блогеров может быть действительно опытна, другие могут оказываться недобросовестными, что напрямую угрожает капиталу их подписчиков.
Банк России, осознав масштаб явления, уже установил правила игры для добросовестных финфлюенсеров, обязав их получать лицензию и маркировать свои посты соответствующими предупреждениями.
Независимый эксперт Сергей Четвериков объясняет популярность блогеров «законом больших чисел»: они производят несоизмеримо больше контента, чем немногочисленные лицензированные советники.
Он подчеркивает, что для успеха на сложном фондовом рынке необходимы специальные знания, и предупреждает: хотя из-за законодательных ограничений сегодня сложно потерять все средства сразу, потерять часть капитала — вполне реальный риск для излишне доверчивых инвесторов.
Параллельно с ростом влияния блогеров набирает силу и другая тенденция — активное использование искусственного интеллекта. Результаты опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру», проведенного совместно IT Smart Finance, показывают, что за год доля инвесторов, прибегающих к ИИ для формирования портфеля, выросла с 19% до 33%. Это указывает на стремление частных лиц использовать все более сложные и технологичные инструменты для принятия решений.