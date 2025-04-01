С начала 2025 года состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на $11,572 млрд, следует из опубликованного агентством Bloomberg «Индекса миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index), который, в частности, рассчитывается на основе стоимости акций компаний.

По данным Bloomberg Billionaires Index, с начала года акционер крупнейшего производителя железной руды в России «Металлоинвест» Алишер Усманов заработал $3,91 млрд. Таким образом, его состояние достигло $17,1 млрд.

Доходы сенатора Сулеймана Керимова увеличились с начала года на $2,3 млрд. На 1 апреля его состояние составило $9,34 млрд.

Наибольшие убытки понес председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин — его состояние уменьшилось на $2,38 млрд, до $23,4 млрд.

Состояние Владимира Потанина оценивается в $29,4 млрд. С начала года оно увеличилось на $1,55 млрд (+5,6%). Потанин занимает первую строчку рейтинга среди россиян. За ним следуют Вагит Алекперов ($26,6 млрд, +$1,3 млрд) и Владимир Лисин.

Напомним, что в начале марта Bloomberg фиксировал рост состояния российских миллиардеров с начала 2025 года на $7,764 млрд.