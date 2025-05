Мессенджер Telegram выпустил конвертируемые облигации на $1,7 млрд, сообщает Bloomberg. По данным агентства, $955 млн из привлеченных средств пойдут на выкуп долга, срок погашения которого истекает в 2026 году, а оставшиеся $745 млн составляют новые средства.

Фото: Unsplash

Облигации имеют пятилетний срок и купон 9%, что на 200 базисных пунктов выше, чем у выпуска 2021 года на $2,35 млрд.

Инвесторы новых облигаций смогут конвертировать их в акции по цене, составляющей 80% от стоимости акций в случае IPO Telegram до истечения срока облигаций.

Ранее о планах Telegram заработать не менее $1,5 млрд за счет размещения новых облигаций сообщили The Financial Times (FT) и The Wall Street Journal. FT также писала о получении мессенджером первой годовой прибыли в размере $540 млн в 2024 году.