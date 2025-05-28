Telegram и компания Илона Маска xAI договорились о годичном сотрудничестве, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в соцсети X.
«Telegram получит от xAI $300 млн и акции, а также 50% дохода от подписок xAI, продаваемых через Telegram», — сказано в сообщении.
Исходя из прикрепленного к посту видео, среди новых функций:
Grok интегрирован в Telegram с конца марта. Сейчас им могут воспользоваться пользователи с premium-подпиской без дополнительной платы. Взаимодействовать с ним можно, в частности, через бота в приложении.
The Wall Street Journal сообщила, что Telegram также планирует привлечь не менее $1,5 млрд за счет размещения новых облигаций. Доходность бумаг составит 9%. Среди участников сделки — BlackRock, Mubadala и, по данным источников, хедж-фонд Citadel. Средства будут направлены на погашение предыдущих обязательств по облигациям 2021 года.
Кроме того, инвесторы получат возможность конвертировать облигации в акции Telegram со скидкой в случае IPO. The Financial Times ранее сообщила, что дисконт составит 20%. Это соответствует условиям предыдущих продаж облигаций.
На этой новости курс Toncoin в среду резко вырос, свидетельствуют данные биржи Binance. Текущая цена Toncoin составляет $3.605571 за (TON/USD) при текущей рыночной капитализации USD — $8.98B. Объем торгов за 24 часа: $510.01M USD.