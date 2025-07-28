Компания Tesla подписала контракт на $16,5 млрд с южнокорейским гигантом Samsung Electronics на поставку полупроводниковых компонентов. Как заявил глава автомобильного производителя Илон Маск, соглашение предусматривает производство чипов нового поколения для систем искусственного интеллекта электромобилей.

David Swanson/Reuters

Анонс сделки вызвал рост акций Samsung на 6,8% — максимальный показатель с сентября прошлого года. Для корейской компании, испытывающей трудности в конкуренции с TSMC и SK Hynix на рынке ИИ-чипов, этот контракт стал важной победой.

Производство процессоров AI6 для Tesla будет налажено на новом заводе Samsung в Техасе, ввод которого в эксплуатацию неоднократно откладывался. Маск лично пообещал контролировать процесс оптимизации производства, отметив удобное расположение предприятия рядом со своей резиденцией.

По данным аналитиков, для Samsung это первый крупный заказ на техасской фабрике, что придает сделке особую значимость. Однако эксперты предупреждают, что Tesla не всегда соблюдает объявленные сроки — начало массового производства может быть перенесено на 2027−2028 годы.

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Соглашение должно помочь Samsung сократить убытки контрактного производства, достигшие $3,6 млрд в первом полугодии. Тем не менее компания продолжает отставать от лидера рынка TSMC, контролирующего 67% мирового производства чипов.

Как отмечают отраслевые специалисты, переход Tesla на чипы собственной разработки при сохранении партнерства с ведущими производителями свидетельствует о стратегическом курсе компании на технологическую независимость в ключевых компонентах.