В новый рейтинг Forbes вошли четыре женщины с состоянием не менее $1 млрд — на пять меньше, чем годом ранее. Тогда число миллиардеров среди участниц достигло рекордных девяти. Совокупный капитал 20 женщин сократился на $6,8 млрд, или более чем на четверть, — с $25,75 млрд до $18,95 млрд.

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Первое место в пятый раз сохранила основательница Wildberries Татьяна Ким. Forbes оценил ее состояние в $5 млрд — на $2,1 млрд меньше, чем год назад, когда оно составляло $7,1 млрд. При этом в конце февраля 2026 года, во время подготовки глобального рейтинга миллиардеров, оценка была еще выше — $8,1 млрд.

Forbes связал снижение оценки капитала Ким с июльским падением российского фондового рынка и последствиями атак на складские объекты Wildberries в конце месяца. Операционные показатели группы при этом продолжали расти: по итогам 2025 года оборот компаний РВБ увеличился на 49%, до 6,1 трлн руб., а чистая прибыль достигла 175 млрд руб.

Миллиардный порог также удержали Елена Батурина, Людмила Коган и Екатерина Федун: Forbes оценил их состояния в $1,3 млрд, $1,25 млрд и $1 млрд соответственно. Коган стала единственной участницей первой четверки, чей капитал за год вырос, — с $1,2 млрд до $1,25 млрд. Акции принадлежащего ей банка «Уралсиб» почти не изменились в цене, однако в июле 2026 года банк выплатил около 7,2 млрд руб. дивидендов, большая часть которых пришлась на долю Коган.

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Пять участниц прошлогоднего рейтинга лишились статуса долларового миллиардера, хотя остались в списке. Это совладелица сетей «Лэтуаль» и «Подружка» Татьяна Володина, совладелица агрохолдинга «Содружество» Наталья Луценко, собственница Дома культуры «ГЭС-2» Виктория Михельсон, совладелица компании «Вулкан» Лидия Сультеева, косвенно владеющая долями в «Сибур Холдинге» и группе ТАИФ, а также Татьяна Литвиненко, ранее владевшая акциями «Фосагро». Причины переоценки их состояний различались — от падения биржевых котировок до ухудшения финансовых результатов бизнеса.

Так, управляющая сетями «Лэтуаль» и «Подружка» компания «Алькор и Ко» завершила 2025 год с убытком в 1 млрд руб. Прибыль группы «Содружество» по итогам 2024/2025 финансового года сократилась в восемь раз, а оценка состояния Виктории Михельсон снизилась вместе с котировками акций «Новатэка».

Единственной вернувшейся в рейтинг участницей стала основательница «Эвалар» Лариса Прокопьева — последний раз она входила в список в 2021 году. Forbes оценил ее состояние в $450 млн. В 2025 году выручка производителя БАД достигла 25,7 млрд руб., увеличившись более чем вдвое по сравнению с 2021-м, а чистая прибыль составила 3,4 млрд руб. За 2021–2025 годы компания также выплатила Прокопьевой 9,5 млрд руб. дивидендов.

При этом ни одной дебютантки в рейтинге не оказалось — впервые за всю историю проекта. Общее снижение оценок Forbes объяснил падением котировок на Московской бирже и замедлением прежде всего потребительских отраслей из-за высокой ключевой ставки.

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