Исследование Высшей школы экономики показало, что россияне, относящиеся к 10% наиболее обеспеченного населения, определяют понятие «богатство» как ежемесячный доход около 500 тыс. руб.

Freepic.diller/Freepik

При этом фактический медианный доход этой группы составляет 180 тыс. руб. на одного члена домохозяйства. Лишь 36% опрошенных считают, что их материальное положение соответствует представлениям о состоятельности.

В рамках проекта «Экономическое поведение домашних хозяйств» было изучено социальное самоощущение наиболее обеспеченных россиян. Согласно данным Росстата, на эту группу приходится около трети всех доходов в стране.

Большинство респондентов (59%) оценивают свое положение в обществе на 4−7 баллов по десятибалльной шкале, и только 39% ставят себе оценку 8−10 баллов. При этом 72% участников исследования признают, что определяют свой социальный статус исходя из уровня доходов и образа жизни, но при этом не относят себя к элите.

Средний уровень удовлетворенности жизнью среди представителей этой группы составляет 8 баллов из 10 возможных. Имея медианный доход 180 тыс. руб. в месяц, они считают нормальным уровень дохода в 250 тыс. руб., а для ощущения богатства называют сумму 500 тыс. руб. Почти две трети опрошенных (64%) признают, что их текущие доходы не достигают этого уровня.

Прочитайте также Основатель Oracle Ларри Эллисон стал вторым богатейшим человеком мира

Три четверти участников исследования (73%) отмечают рост социального неравенства в стране. Наибольшее беспокойство вызывает разрыв в доходах — об этом заявили 57% респондентов. Половина опрошенных обращают внимание на различия в жилищных условиях, а 43% отмечают неравенство возможностей для организации досуга.

Согласно статистике Росстата, коэффициент Джини, отражающий уровень доходного неравенства, в 2024 году составил 0,408, что несколько превышает показатель предыдущего года (0,405), но остается ниже большинства значений за последние два десятилетия.

В случае увеличения доходов в полтора раза большинство респондентов (62%) планируют увеличить расходы на путешествия и отдых. Около половины опрошенных направят дополнительные средства на образование детей, а 39% — на медицинские услуги. Половина участников исследования предпочли бы сберегать дополнительные доходы, а треть рассматривает возможность вложения этих средств в бизнес.