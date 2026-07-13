После нескольких лет стремительного роста российский рынок разработки программного обеспечения продолжит увеличиваться, но отдельным компаниям удерживать выручку становится все сложнее. По оценке ассоциации «Руссофт», в 2026 году объем рынка достигнет 3,3 трлн руб. и превысит прошлогодний показатель на 17%. При этом со снижением выручки могут столкнуться более 20% разработчиков.

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В 2025 году отрасль действительно росла заметно медленнее. Совокупная выручка российских разработчиков увеличилась на 14% и достигла 2,8 трлн руб. против 20% в 2024 году и 25% в 2023-м. Более 60% участников опроса рассчитывают на рост доходов и в 2026 году, однако предыдущие прогнозы компаний нередко оказывались слишком оптимистичными. Год назад снижение выручки ожидали лишь около 4% респондентов, но в итоге с ним столкнулась примерно четверть опрошенных компаний. В «Руссофте» не исключают, что ухудшение финансовых показателей увеличит число разработчиков, уходящих с рынка, прежде всего среди малого и среднего бизнеса. Эксперты ассоциации призывают внимательнее оценивать риск банкротств компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения.

Основную часть ожидаемого прироста выручки обеспечит не расширение спроса, а повышение цен на продукты и услуги. Разработчики вынуждены пересматривать тарифы из-за увеличения налоговой нагрузки и сохраняющихся высоких расходов на персонал. Однако полностью переложить возросшие затраты на заказчиков смогут не все. Возможности компаний зависят от платежеспособного спроса, который сдерживают высокая ключевая ставка и общее охлаждение экономики.

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Участники рынка отмечают, что заказчики стали осторожнее запускать новые цифровые проекты, однако полностью от автоматизации не отказываются. Если программные продукты уже встроены в бизнес-процессы, клиенты продолжают продлевать лицензии и в некоторых случаях расширяют использование действующих решений. В первую очередь компании выбирают проекты, которые помогают сократить издержки и повысить эффективность работы.

Даже при прогнозируемом ускорении до 17% рынок не вернется к темпам роста 2023−2024 годов. Его развитие сдерживают высокая стоимость капитала, санкционные ограничения, сложности с поставками оборудования и осторожность крупных заказчиков при запуске новых проектов. В таких условиях крупнейшие игроки смогут усилить свои позиции, а небольшим разработчикам станет сложнее сохранять прибыльность. Наиболее устойчивый спрос эксперты ожидают на решения в сфере информационной безопасности и искусственного интеллекта.

Внутренний рынок по итогам года, как ожидается, вырастет примерно на 18%, тогда как экспортная выручка увеличится только на 9%. В России спрос поддерживают программы импортозамещения и цифровой трансформации, а на зарубежных рынках разработчикам приходится менять формат работы. Вместо прямой продажи готовых продуктов российские компании все чаще предлагают партнерам совместную разработку технологий, локализацию решений и создание совместных предприятий. Представители отрасли считают, что именно партнерские проекты становятся для российских разработчиков основным способом расширения бизнеса за рубежом.

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