По данным исследования, 55% опрошенных руководителей ИТ-подразделений крупных российских компаний рассматривают создание частного облака как один из способов работать в условиях сокращения капитальных бюджетов в 2026 году.

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В опросе участвовали 100 руководителей ИТ-подразделений крупных компаний из госсектора, финансовой, нефтегазохимической, энергетической, промышленной и транспортной отраслей. Главной задачей для ИТ-инфраструктуры в 2026 году 35,5% респондентов назвали более эффективное использование уже имеющегося оборудования и вычислительных мощностей. Еще 32,3% считают приоритетом оптимизацию капитальных и операционных расходов, или CAPEX и OPEX, а 12,9% — сокращение доли ручных операций и ускорение предоставления ресурсов.

На финансовый сектор и госсектор приходится половина компаний, рассматривающих переход на частные облака. При этом 19,4% опрошенных заявили, что высокий порог входа пока остается одним из факторов, сдерживающих внедрение технологии.

«Количество данных, которые компаниям нужно обрабатывать и хранить, постоянно растет, а капитальные бюджеты в 2026 г. многие организации урезают. Традиционный подход к выдаче инфраструктуры через согласование заявок требует слишком много трудозатрат. Переход на самообслуживание через частное облако позволяет пользователям самостоятельно создавать, модернизировать ресурсы и отказываться от них, разгружая специалистов по сопровождению инфраструктуры», — рассказал лидер продукта Cloudlink Orion soft Сергей Мерещенко.

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По мнению 29% участников опроса, снизить порог входа поможет поэтапное внедрение частного облака, не требующее резкой перестройки действующих процессов.

Еще по 16% респондентов назвали важными возможность начать с минимальной конфигурации и затем постепенно расширять ее, а также соответствие внутренним требованиям безопасности и регуляторным нормам, действующим для объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). Кроме того, 12,9% опрошенных считают необходимой возможность развернуть частное облако на уже имеющемся оборудовании.

Мерещенко ожидает, что в ближайшие два-три года компании будут активнее переходить от базовой виртуализации к частным облакам. Среди факторов, которые могут ускорить этот процесс, он назвал рост объемов данных, увеличение затрат на квалифицированных специалистов и распространение проектов в области ИИ, требующих дорогостоящих графических ускорителей. По его словам, в этих условиях будет расти интерес к модульным частным облакам, которые позволяют начать с минимальной конфигурации оборудования и постепенно масштабировать систему.

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