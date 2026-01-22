За 2025 год нового генерального директора назначили 18% из сотни крупнейших компаний России, следует из данных ежегодного исследования «Российский индекс CEO — 2025», проведенного консалтинговой группой SQN. Этот показатель вернулся к уровню 2022 года и остается значительно выше, чем в большинстве развитых экономик, где аналогичная цифра колеблется около 11−12%.

Если взглянуть шире, то с 2022 года более половины крупнейших российских компаний уже сменили своего руководителя, причем некоторые — не один раз. Эксперты SQN отмечают, что это говорит не о разовых решениях, а о продолжающемся периоде глубокой управленческой перестройки.

Одной из ключевых тенденций 2025 года стало дальнейшее укрепление практики внутреннего найма. Целых 77% новых CEO были назначены из числа действующих сотрудников компаний, причем 15% из них перешли на эту позицию из других подразделений внутри одной бизнес-группы. Для сравнения, в 2020 году доля внутренних назначений составляла 66%. Такой рост отражает запрос собственников и советов директоров на предсказуемость, управляемость и сохранение корпоративной памяти в нестабильных условиях.

Средний срок работы нового гендиректора в компании до назначения составил 12 лет. Однако исследователи обращают внимание на уязвимость этой модели, отмечая, что во многих организациях программы преемственности все еще не отлажены, а кадровый резерв остается узким.

Портрет типичного российского генерального директора также претерпевает изменения. Его средний возраст в 2025 году достиг 53,7 лет, увеличившись более чем на полтора года за два года. Большинство (65%) руководителей находятся в возрасте 50 лет и старше.

Средний срок пребывания в должности составляет 6,6 лет, при этом две трети действующих CEO занимают свой пост не более пяти лет. Отдельно выделяются CEO-основатели, чей средний срок руководства достигает 19 лет.

Профессиональный опыт российских гендиректоров чаще всего связан с ключевыми управленческими функциями: финансами (40%), стратегией и продуктовым управлением (39%), коммерцией (31%). Опыт работы в государственном управлении имеют лишь 11% руководителей. Такой профиль все больше сближается с международной практикой, где на первый план выходят навыки управления прибылью и убытками (P&L), стратегического планирования и бизнес-трансформации.

Особенно заметным трендом стало увеличение доли женщин на посту генерального директора. В 2025 году она достигла 8,7%, что в три раза больше, чем два года назад. Еще показательнее динамика новых назначений: среди руководителей, назначенных в 2024−2025 годах, 37% составляют женщины. По этому параметру Россия уже сопоставима с крупнейшими публичными компаниями США и Европы, что позволяет говорить о формировании устойчивой тенденции.

По мнению экспертов, собранные данные указывают на сдвиг в управленческой логике. В условиях постоянной неопределённости акционеры все чаще делают ставку не на агрессивную экспансию, а на опыт, управляемость и преемственность. Высокая ротация первых лиц сочетается с тенденцией к «взрослению» руководства и росту значимости внутреннего кадрового роста.

