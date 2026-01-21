Новогодние праздники в 2026 году оказались для многих руководителей менее веселыми, чем для их подчиненных. Согласно опросу аналитиков сети смарт-офисов SOK, 35% управленцев считают, что сотрудники в январе отдыхали дольше и спокойнее, чем они сами. Еще 29% признались, что в праздничные дни даже задумывались о понижении в должности ради возможности так же «отключиться» от работы. Подробности — в распоряжении «Инка».

Полностью абстрагироваться от рабочих задач смогли лишь 19% руководителей. Каждый четвертый вернулся к делам уже 3 января, а 27% не прерывали рабочие процессы вовсе — они продолжали заниматься задачами с конца прошлого года и без перерывов.

Авторы исследования также поинтересовались у российских руководителей, как прошла первая рабочая неделя 2026 года. По их оценкам, старт оказался крайне вялым: только 25% отметили, что сотрудники быстро включились в рабочий ритм. Еще 24% слышали от команды фразы вроде «еще бы денек отдохнуть», а 16% признались, что не обращали внимания на настроение подчиненных, считая выполнение задач обязанностью.

Темп работы в коллективах, по словам 26% опрошенных, был ниже обычного. Руководители пожаловались на повышенную рассеянность и отвлекаемость сотрудников (22%), снижение инициативности (21%) и общую утомляемость (20%). Позитивные изменения — рост вовлеченности и предприимчивости — заметили лишь 10% и 11% респондентов соответственно.

При этом не все управленцы воспринимают январскую «раскачку» как проблему. Почти треть (32%) заявили, что не переживают из-за временного снижения дисциплины. Еще 22% отметили, что часть задач была выполнена заранее, в декабре. Четверть опрошенных (26%) испытывают умеренное беспокойство, но считают ситуацию управляемой, тогда как 20% опасаются срыва январских планов.

Для ускорения возвращения команд к рабочему ритму 34% руководителей решили использовать дополнительные бонусы. Чаще всего речь идет о премиях за выполнение январских KPI (38%), поощрениях наиболее вовлеченных сотрудников бонусами от компании или партнеров (36%), а также о коллективных вознаграждениях (26%).

Говоря о размере стимулирующих выплат, 36% респондентов назвали оптимальной и вполне мотивирующей сумму 5–10 тыс. руб. на сотрудника. Еще 34% готовы выделить 10–15 тыс. руб., 17% считают достаточным дать сотрудникам до 5 тыс., а 11% думают, что уместным будет бонус в размере 15–20 тыс. руб.

Среди других управленческих инструментов, помогающих командам быстрее войти в рабочий режим, чаще всего упоминались четкое планирование с целями и дедлайнами (29%), усиленный контроль через трекинг задач и ежедневные отчеты (26%), возвращение к офисному формату работы (25%) и командные встречи для синхронизации (19%).

При этом возвращение сотрудников в рабочий ритм считают главным приоритетом лишь 12% опрошенных. Для 16% важнее не допустить проблем с проектами или бизнесом в начале года. Основное внимание руководителей, как показал опрос, сосредоточено на стратегических вопросах — пересмотре состава команд и сценариев развития (23%), а также формировании базы и ключевых ориентиров на 2026 год (21%).

Исследование проведено методом онлайн-анкетирования среди 714 руководителей офисных сотрудников из 16 российских городов с населением более 1 млн человек.

