Более 65% российских компаний за последний год сталкивались с недостоверными сведениями в резюме соискателей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные hh.ru и других HR-платформ.

Согласно исследованию, 37% работодателей отмечают, что сталкиваются с ложными сведениями «иногда», еще 18% — «часто», а 4% — практически в каждом втором случае. Только треть компаний заявила, что за последние месяцы не выявляла попыток обмана.

Наиболее распространенные искажения касаются опыта работы, уровня образования, длительности стажа и причин увольнений. Нередко кандидаты завышают свои достижения, приписывают себе участие в проектах или указывают должности, которых фактически не занимали.

Кроме того, каждый пятый кадровик сообщает о случаях, когда резюме содержало неточные или вымышленные персональные данные — от ошибок в дате рождения до фиктивных контактов «бывших работодателей».

Эксперты связывают рост недостоверных резюме с усилением конкуренции на рынке труда и изменением ожиданий со стороны работодателей. После пандемии и экономических колебаний многие компании ужесточили требования к кандидатам, особенно на руководящие и технические позиции.

«Соискатели стремятся выделиться среди десятков резюме, и часть из них прибегает к “косметическим” правкам — добавляют навыки, которых не имеют, или скрывают периоды безработицы», — поясняют аналитики hh.ru.

При этом в ИТ и маркетинговом сегментах фальсификации встречаются чаще, чем в промышленности или торговле — из-за высокой конкуренции и динамичного рынка.

Как компании проверяют данные

По данным рекрутинговых агентств, все больше работодателей внедряют процедуры проверки кандидатов.

Среди распространенных методов:

Запросы в предыдущие организации и проверка рекомендаций;

Сопоставление данных из резюме с трудовой книжкой и дипломами;

Анализ цифрового следа кандидата — профилей в соцсетях и портфолио;

Проверка участия в проектах через открытые базы.

HR-специалисты отмечают, что ложные сведения редко помогают пройти отбор: несоответствие вскрывается уже на интервью или после выхода на работу. Работодатель может простить ошибку в деталях, но систематическое искажение опыта воспринимается как сигнал о ненадежности кандидата. В отдельных отраслях, например банковской или госслужбе, это может повлечь дисциплинарные меры и расторжение договора.

Аналитики считают, что доля «приукрашенных» резюме останется высокой, пока существует разрыв между требованиями работодателей и уровнем подготовки соискателей. Автоматизация, сокращение штатов и конкуренция вынуждают людей адаптироваться быстрее, чем они успевают осваивать новые компетенции — отсюда и соблазн приукрасить факты вместо обучения.

В ближайшие годы рынок труда перейдет к цифровым резюме — с подтвержденными дипломами, навыками и опытом, верифицированными через онлайн-платформы. Это повысит доверие между работодателями и кандидатами и снизит мотивацию к обману.