Эксперты ЮMoney опросили 1,5 тыс. россиян и выяснили, как они формируют личный бюджет и на что больше всего тратят. Оказалось, что 53% респондентов занимаются финансовым планированием и анализом, 43% ведут подсчеты в уме, а больше всего денег у жителей России уходит на продукты, одежду и обувь. Подробности исследования — в распоряжении редакции «Инк.».

Опрос показал, что больше половины россиян (53%) ведут учет доходов и расходов. Еще 18% сообщили, что планируют начать это делать, а 29% признались, что не считают, сколько зарабатывают и тратят.

Эксперты выяснили, что для многих финансовое планирование стало привычкой. Так, 43% респондентов ведут подсчеты в уме, а 24% используют для этого банковские приложения.

Еще 15% рассказали, что записывают доходы и расходы в блокнот. Только 8% заполняют таблицы в Excel, 6% используют специальные финансовые приложения, а некоторые пишут заметки в телефоне.

Для 80% опрошенных основной статьей расходов являются продукты питания. Для 40% респондентов это также одежда и обувь, а для 35% — аренда жилья и оплата ЖКХ.

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Также выяснилось, что у 28% опрошенных основные расходы приходятся на медицинские услуги и лекарства, у 22% — на транспорт, а у 14% — на культурный досуг. По 9% респондентов много тратят на кафе и рестораны, на путешествия и отдых. Остальные опрошенные называли в числе крупных трат содержание домашних животных и ремонт.

Большинство россиян, которые занимаются планированием бюджета, отмечают, что их финансовое положение постепенно улучшается. Так, 29% опрошенных оптимизировали свои расходы, 24% стали откладывать больше денег, а у 17% появилось чувство стабильности. Еще 8% респондентов не отметили никаких изменений.

Опрос показал, что 61% россиян хотели бы повысить уровень своей финансовой грамотности и готовы учиться. 21% опрошенных заявили, что они уже учатся, а 18% говорят, что их и так все устраивает.

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Из тех, кто готов учиться, 37% хотели бы больше знать про накопления и инвестиции, 17% — про финансовое планирование, а 12% — про управление семейным бюджетом. Еще 10% хотят улучшить кредитную историю, а 8% — научиться защищаться от мошенничества.

Остальные хотели бы лучше разбираться в пенсионных накоплениях, финансовой грамотности для детей и в особенностях оформления налоговых вычетов.