Эксперты финансового маркетплейса «Выберу.ру» изучили уровень бдительности россиян в отношении нелегальных финансовых организаций и проанализировали, как он изменился относительно показателей прошлого года. Для этого они провели опрос среди 3 тыс. респондентов. Выяснилось, что почти четверть россиян так или иначе сталкивались с финансовыми пирамидами в первом квартале 2025 года. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Эксперты напомнили, что в 2024 году Центробанком было выявлено более 5 тыс. компаний и частных лиц с признаками финансовых пирамид. Эти значения почти вдвое превышают показатели 2023 года.

Исследование показало, что 23% опрошенных столкнулись с различными финансовыми пирамидами с начала текущего года. В тот же период в 2024 году таких респондентов было почти вдвое меньше — 11%.

Большинство (68%) из тех, кто столкнулся с проектами, которые имеют признаки финансовой пирамиды, обнаружили их в телеграм-канале, еще 19% — в других соцсетях. 8% стали жертвами знакомых, а 5% даже посетили офлайн-офисы мошенников.

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Выяснилось также, что 33% опрошенных столкнулись с пирамидальными схемами, когда искали работу в интернете, а 21% состояли в инвестиционных группах и попали в спам-рассылку.

Еще 23% наткнулись на соответствующие ресурсы, когда искали бизнес-курсы, а с 16% «кураторы» пирамид связались сами. 7% респондентов назвали иные причины.

В 29% случаев такие проекты имели четкую инвестиционную тематику, инвестировать предлагалось в криптовалюту.

22% респондентов сообщили, что им предложили пройти различного рода бизнес-курсы и тренинги по привлечению денег, а 17% злоумышленники предлагали совершить покупки с «гарантированным» высоким кешбэком. 14% опрошенных получили предложении поучаствовать в экономических играх.

Еще 12% наткнулись на вакансии с высокой заработной платой, предполагающие простые пользовательские действия в интернете. 6% отметили иные варианты взаимодействия со злоумышленниками.

Несмотря на высокую активность злоумышленников в этом году, от финансовых пирамид пострадало меньше граждан, чем годом ранее. Так, деньги в нелегальные проекты «вложили» лишь 9% столкнувшихся с мошенниками, тогда как в прошлом году таких респондентов было 24%. Также 2025 году в среднем жертвы теряли 15 тыс. руб., а в 2024 году — 55 тыс. руб.