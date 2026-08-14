Фирменная зеленая сова Duolingo получила подкрепление. Американская образовательная платформа Duolingo купила лондонскую студию анимации и моушн-дизайна Animade. Финансовые условия сделки стороны не раскрыли. Команда студии присоединится к внутренней Design Studio Duolingo, а сама компания рассчитывает таким образом усилить творческую экспертизу и быстрее создавать новые продукты и функции. Теперь у Duo будет еще больше людей, отвечающих за то, чтобы она не наскучила аудитории.

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В этой сделке примечательно прежде всего то, что именно покупает Duolingo. Animade не приносит компании новую технологическую платформу, патент или ИИ-модель. Ее специализация — анимация, дизайн, интерактивные проекты, сторителлинг и создание персонажей. То есть Duolingo фактически приобретает команду людей, которые умеют превращать технологический продукт в вещь с характером.

Animade работает с 2010 года и успела сделать проекты для Apple, Google, Meta, Netflix, Airbnb, Samsung, YouTube, Figma и других крупных брендов. Студия занимается в том числе 2D- и 3D-анимацией, интерактивными проектами и играми, иллюстрацией, сторибордингом и разработкой дизайн-систем.

Для Duolingo это особенно полезное приобретение: визуальный язык и персонажи давно стали частью самого продукта. Компания превратила изучение языков в игру с короткими заданиями, уровнями, очками, напоминаниями и главным корпоративным персонажем — зеленой совой Duo. Сейчас приложение расширяется и за пределы языков: в нем появились курсы математики, музыки и шахмат. По данным самой компании, к концу 2025 года у Duolingo было 52,7 млн ежедневных и 133,1 млн ежемесячных активных пользователей.

При этом компания уже активно использует ИИ для развития продукта. Например, технология лежит в основе разговорной практики с персонажем Lily, а автоматизация помогает компании быстрее создавать учебный контент. Но в компании считают, что развитие ИИ не отменяет ценность человеческой креативности: по словам руководителя дизайна Duolingo Мига Рейеса, моушн-дизайн стал важной частью того, как пользователи понимают продукт, получают удовольствие от занятий и возвращаются к нему.

После сделки команда Animade войдет в Design Studio Duolingo и будет работать над развитием продукта, экспериментами по росту аудитории и новыми креативными проектами. Для Animade это означает переход от независимой студии, работавшей с разными заказчиками, к работе внутри одного из крупнейших мировых образовательных технологических сервисов.

История интересна еще и как пример того, что компании в технологическом секторе покупают не только технологии. Когда базовые инструменты становятся доступнее, а ИИ ускоряет производство кода и контента, конкурентным преимуществом может оказаться то, что сложнее автоматизировать: чувство юмора, визуальный стиль, понимание аудитории и способность сделать продукт запоминающимся.

Что это значит для бизнеса

Покупка Animade показывает, что и творческая компетенция тоже может быть объектом M&A. Компании необязательно приобретать конкурента или технологию, чтобы ускорить развитие — иногда выгоднее купить команду, которая уже умеет делать то, чему внутри компании пришлось бы долго учиться.

Для технологического бизнеса это особенно актуально сейчас: если ИИ постепенно удешевляет производство стандартного контента и программного кода, человеческий дизайн, бренд и способность создавать эмоциональную связь с пользователем могут, наоборот, становиться более ценными активами.

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