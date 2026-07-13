Три крупных разработчика искусственного интеллекта — OpenAI, SpaceXAI и Meta Platforms* — за последнюю неделю представили новые модели. На этот раз в центре внимания оказались не только возможности нейросетей, но и расходы клиентов на их использование.

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OpenAI сообщила, что ее флагманская модель GPT-5.6 Sol способна выполнять больший объем задач, расходуя значительно меньше токенов — условных единиц, на которые модель разбивает запросы и ответы. Для бизнес-пользователей такая экономичность должна означать снижение затрат.

SpaceXAI заявляет, что модель Grok 4.5 расходует вдвое меньше токенов, чем сопоставимые решения других разработчиков. Главным преимуществом Muse Spark 1.1 гендиректор Meta Platforms* Марк Цукерберг назвал «привлекательную цену».

Такой разворот произошел одновременно с тем, как бизнес начал внимательнее считать расходы на ИИ. Еще в начале года компании поощряли сотрудников как можно активнее использовать нейросети — эту практику называли «токенмаксингом».

В последние месяцы подход стал жестче. Часть компаний ввела лимиты после резкого роста счетов за ИИ. Расходы увеличились в том числе из-за перехода разработчиков, включая Anthropic, от фиксированной подписки к оплате по фактическому объему использования.

Гендиректор парижского стартапа H Company Готье Клуа рассказал, что к нему обратились руководители нескольких компаний, чьи ежемесячные счета за использование моделей OpenAI и Anthropic достигли нескольких миллионов долларов.

Руководитель отдела технологических исследований DA Davidson & Co. Гил Луриа отметил, что рост расходов заставил компании внимательнее оценивать эффективность моделей. Ведущим разработчикам приходится повышать пользу своих продуктов для клиентов, но при этом не опускать цены до уровня, при котором перестанут окупаться вложения в чипы и дата-центры. Совокупные инвестиции отрасли в такую инфраструктуру оцениваются в сотни миллиардов долларов.

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Цукерберг заявил, что прибыльный рекламный бизнес позволяет Meta Platforms* активнее снижать цены на ИИ-модели. По его мнению, некоторые конкуренты закладывают в их стоимость завышенную маржу. Гендиректор OpenAI Сэм Альтман в интервью CNBC отметил, что практически каждого корпоративного клиента теперь волнуют расходы на ИИ и то, насколько они соответствуют получаемой пользе.

Еще год назад риторика была совсем другой. Представители OpenAI публично обсуждали возможность подписки на топовые модели стоимостью в тысячи долларов в месяц. Теперь компания не только выпускает более экономичные модели, но и дает клиентам инструменты для контроля расходов. В прошлом месяце OpenAI добавила аналитику использования кредитов и настройку лимитов трат.

По мере того как экономичность становится важнее, бизнес-пользователи все чаще ищут альтернативы. Одни переходят на более доступные открытые модели китайских разработчиков, включая DeepSeek. Они пока уступают ведущим западным системам по возможностям, но справляются с большинством повседневных задач. Другие используют сервисы, которые распределяют запросы между разными моделями с учетом их стоимости.

Один из таких сервисов, OpenRouter, в мае привлек более $100 млн. Выход более экономичных моделей одновременно усиливает давление на Anthropic. Ее модели Opus и Fable, по данным исследовательской компании Artificial Analysis, относятся к самым дорогим на рынке в пересчете на выполнение одной задачи.

*экстремистская организация, запрещенная на территории РФ

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