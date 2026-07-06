Tesla с 6 июля ограничила расходы сотрудников на сторонние ИИ-сервисы суммой $200 в неделю на человека. Превышение лимита придется согласовывать с руководителем. Компания решила усилить контроль после того, как расходы некоторых инженеров на работу с ИИ-моделями достигли нескольких тысяч долларов в неделю. Ранее с резким ростом таких затрат столкнулись Uber, Meta* и Walmart.

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Согласно внутренней памятке, на которую ссылается The Information, лимит не распространяется на бета-версии продуктов xAI. Исключение дает разработкам компании Илона Маска преимущество перед сторонними сервисами внутри Tesla. При этом часть инженеров предпочитает использовать продукты Anthropic, в том числе инструмент для программирования Claude Code.

Ограничению предшествовали около шести месяцев активного продвижения ИИ внутри Tesla. Еще в прошлом году компания запустила платформу Bottle Rocket, через которую сотрудники получили доступ к моделям OpenAI, Anthropic и xAI, а также инструментам Cursor. Некоторые команды даже создавали внутренние рейтинги сотрудников по количеству использованных токенов, поощряя более активную работу с технологией.

В результате расходы начали расти быстрее, чем ожидала компания. В отличие от обычных корпоративных подписок с фиксированной ценой, стоимость работы с ИИ-моделями зависит от интенсивности их использования, поэтому еженедельные счета отдельных инженеров могли быстро увеличиваться.

С быстрым ростом расходов на ИИ столкнулась не только Tesla. Uber израсходовал годовой бюджет на такие инструменты уже за первые четыре месяца 2026 года, после чего ограничил расходы каждого сотрудника суммой $1500 в месяц на один сервис для программирования. Meta*, Amazon и Walmart также начали жестче контролировать использование ИИ, отказываясь от внутренних рейтингов, вводя ограничения или направляя сотрудников к более дешевым моделям.

Ограничивая повседневные расходы сотрудников на сторонние сервисы, Tesla продолжает резко наращивать капитальные вложения. Компания повысила прогноз затрат на 2026 год до более чем $25 млрд против $8,53 млрд годом ранее. В инвестиционную программу входят вычислительная инфраструктура, производство Cybercab и роботов Optimus, развитие автономного вождения и расширение других производственных мощностей.

Таким образом компания перераспределяет бюджет — от расходов на сторонние сервисы с плавающей стоимостью в пользу собственных вычислительных мощностей и моделей.

Лимит не означает, что Tesla отказывается от активного использования ИИ. Автономное вождение, роботакси и человекоподобные роботы Optimus остаются среди главных направлений развития компании. Новые правила должны лишь сделать повседневные расходы сотрудников более предсказуемыми и отделить полезное использование инструментов от простого наращивания числа потраченных токенов.

*экстремистская организация, запрещенная на территории РФ

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