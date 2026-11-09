Большинство публичных российских застройщиков, вероятно, не будут выплачивать дивиденды в 2027 году. Из-за высокой долговой нагрузки, ухудшения финансовых результатов и снижения спроса на новостройки девелоперы предпочитают направлять средства на обслуживание обязательств и завершение проектов. Массового возвращения к выплатам аналитики Национального рейтингового агентства (НРА) не ожидают до 2030 года.

Unsplash

Низкую вероятность дивидендов в следующем году НРА отмечает для «Самолета», «Эталона», АПРИ и GloraX. «Инград» от выплат отказался в рамках подготовки к делистингу. Относительно высокие шансы на получение дивидендов остаются у акционеров ЛСР. В «Эксперт РА» и «Риком-Трасте» также не рассчитывают на массовые выплаты со стороны девелоперов в 2027 году.

Главным препятствием для распределения прибыли остается стоимость заемного финансирования. По оценке НРА, отношение чистого долга к EBITDA у «Самолета» достигло 3,6, у «Эталона» — 4, у АПРИ — 5. У GloraX показатель составляет 2,9, но компания ввела мораторий на дивиденды до конца 2027 года. У ЛСР долговая нагрузка ниже — 2,8, кроме того, у компании есть нераспределенная прибыль. Она остается единственным застройщиком из этой группы, выплатившим дивиденды по итогам 2025 года: акционеры получили по 78 руб. на акцию.

Финансовые результаты компаний также ограничивают возможности для выплат. В первом полугодии 2026 года «Самолет» получил чистый убыток в 22,3 млрд руб. против прибыли 1,8 млрд руб. годом ранее. Убыток ЛСР составил 57,6 млрд руб. после 2,5 млрд руб. годом ранее, у «Эталона» — 13,2 млрд руб., сократившись в годовом выражении на 6,4%. Прибыль «Инграда» уменьшилась на 73%, до 1 млрд руб., GloraX — на 30,4%, до 1,6 млрд руб., АПРИ — в 8,1 раза, до 120,7 млн руб.

Читайте также Застройщики увеличили продажи в регионах на фоне спада в Москве

На результаты девелоперов давят рост расходов и охлаждение спроса. В Москве, крупнейшем рынке жилья в стране, за январь—сентябрь 2026 года зарегистрировали 40,8 тыс. договоров долевого участия — на 34% меньше, чем за тот же период прошлого года. По России в целом число сделок выросло на 1,9%, до 369,9 тыс. На этом фоне доля проектного финансирования, покрытая средствами покупателей на эскроу-счетах, в августе опустилась до 65,8% — минимума с 2020 года.

Сокращение поступлений от покупателей и ограниченная доступность рыночной ипотеки ухудшают денежный поток застройщиков, отмечает младший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Светлана Буруева. В условиях неопределенности компании предпочитают сохранять ликвидность, обслуживать долги и финансировать текущие стройки, добавляет начальник аналитического отдела «Риком-Траста» Олег Абелев. По мнению управляющего партнера Nikoliers Николая Казанского, эти задачи для большинства публичных девелоперов сейчас важнее выплат акционерам.

Падение финансовых показателей отразилось и на котировках. За январь—сентябрь 2026 года отраслевой индекс недвижимости снизился на 37%, тогда как индекс Мосбиржи потерял 18%. Акции «Самолета» за этот период подешевели на 74%, «Эталона» — на 46%, GloraX — на 35%, «Инграда» — на 12%. Бумаги АПРИ прибавили 1%, ЛСР — 26%. В НРА связывают динамику АПРИ с ростом выручки, а ЛСР — с восстановлением после предыдущего снижения.

Перспективы сектора будут зависеть от восстановления спроса и дальнейшего снижения ключевой ставки. Генеральный директор Engeo Development Михаил Груничев допускает рост котировок девелоперов по мере смягчения денежно-кредитной политики. Коммерческий директор «Метриума» Дмитрий Проскурин ожидает восстановления рынка не позднее 2028 года. Однако возвращение к массовым дивидендным выплатам НРА прогнозирует только с 2030 года.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.