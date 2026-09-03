Продажи новостроек в России в первом полугодии 2026 года выросли, но в отчетности восьми крупных застройщиков картина оказалась обратной. Их совокупная выручка сократилась на 12,1%, до 699,8 млрд руб. При этом выплаты ключевому руководству увеличились на 36,6%, до 5,5 млрд руб. Одной из главных причин расхождения стал спад в Москве. Региональные проекты, напротив, помогли отдельным компаниям нарастить выручку.

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За шесть месяцев продажи строящегося жилья в Москве сократились на 27%, до 1,3 млн кв. м, следует из данных «Дом. РФ». Большинство компаний из рассматриваемой выборки в значительной степени зависят от столичного рынка. Сильнее всего выручка упала у «Самолета» — на 31,3%, до 117,4 млрд руб. Затем идут А101 со снижением на 18,2%, до 60,4 млрд руб., ПИК — на 11,6%, до 290,1 млрд руб., и «Эталон» — на 9,6%, до 54,4 млрд руб.

В целом по России продажи новостроек двигались в противоположную сторону: их площадь выросла на 6%, до 10,8 млн кв. м, а объем в деньгах — на 11%, до 2,3 трлн руб. Выручку смогли увеличить четыре компании из восьми. У GloraX она выросла на 44,4%, до 27 млрд руб., у «Пионера» — на 12,4%, до 31,7 млрд руб., у «Инграда» — на 8%, до 21,7 млрд руб., у группы ЛСР — на 0,7%, до 97,1 млрд руб.

С чистой прибылью ситуация оказалась хуже: четыре компании сохранили положительный результат, но заработали меньше, чем годом ранее; «Самолет» и «Пионер» перешли к убыткам, а группа ЛСР и «Эталон» остались убыточными. Самый крупный минус показала группа ЛСР: ее убыток вырос с 2,5 млрд до 57,6 млрд руб. Компания объяснила результат обесцениванием части активов и увеличением процентных выплат по кредитам. «Самолет» закончил полугодие с убытком 22,3 млрд руб. против прибыли 1,8 млрд руб. годом ранее.

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Среди оставшихся прибыльными компаний сильнее всего результат сократился у «Инграда» — на 73%, до 1 млрд руб. Чистая прибыль А101 снизилась на 53,7%, до 6,3 млрд руб., ПИК — на 49,8%, до 14,7 млрд руб., GloraX — на 30,4%, до 1,6 млрд руб. «Пионер» сменил прибыль 96 млн руб. убытком 2,3 млрд руб., а «Эталон» остался в минусе, хотя сократил убыток на 6,4%, до 13,2 млрд руб. В GloraX снижение объясняют высокой базой: в прошлогодней отчетности был отражен разовый эффект от покупки ГК «Жилкапинвест». Результат «Инграда» годом ранее также увеличил разовый доход от продажи непрофильных активов.

Совокупные финансовые обязательства восьми компаний за год увеличились на 3,1%, до 4,1 трлн руб. Сильнее всего показатель вырос у «Самолета» — на 14,3%, до 1,1 трлн руб. Снизить обязательства смогли только два застройщика: А101 — на 14,4%, до 224,6 млрд руб., и «Эталон» — на 10,1%, до 298,6 млрд руб. У остальных компаний рост составил от 0,7% до 5,2%.

Выплаты руководителям двигались в противоположную сторону. За полугодие восемь застройщиков направили ключевому управленческому персоналу 5,5 млрд руб. — на 36,6% больше, чем годом ранее. Группа ЛСР увеличила вознаграждения в 2,7 раза, до 1,8 млрд руб., А101 — в 2,3 раза, до 299 млн руб. Только «Самолет» сократил выплаты — на 44,6%, до 460 млн руб., объяснив это общей оптимизацией расходов. При этом в отчетности «Инграда» учтены вознаграждения ключевого персонала всей группы Sminex, поэтому данные компаний не полностью сопоставимы.

Прибыль застройщиков сокращают подорожавшее проектное финансирование, высокие ставки по корпоративным кредитам и охлаждение спроса, объясняет младший директор «Эксперт РА» Мария Волик. Устойчивее оказались компании, которые распределили проекты между разными регионами и сегментами жилья: в частности, покупатели премиальной недвижимости меньше зависят от ипотечных программ. Дополнительные процентные расходы несут застройщики, которые покупали землю в долг, но откладывают начало продаж, добавляет эксперт АКРА Антон Тренин. Увеличение выплат руководителям коммерческий директор «Метриума» Дмитрий Проскурин связывает с дефицитом квалифицированных топ-менеджеров.

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