Российский бизнес в 2026 году гораздо активнее повышает цены, чем наращивает расходы на продвижение. К августу стоимость товаров и услуг подняли 84% компаний, а 37% рассчитывают пересмотреть цены до конца года, следует из исследования «Актион Финансы».

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При этом большинство компаний не планируют резко повышать цены повторно. Среди тех, кто собирается пересмотреть их до конца года, 65% рассчитывают ограничиться ростом максимум на 10%, еще 26% — повысить стоимость товаров и услуг на 10−15%.

Исследование проводилось в августе среди 527 представителей компаний из торговли, промышленности и агропроизводства в разных регионах России. У 65% участников опроса годовая выручка компаний превышает 1 млрд рублей. Для сравнения исследователи использовали результаты аналогичного опроса 2024 года, в котором участвовали 623 респондента.

Маркетинговые бюджеты бизнес увеличивает гораздо осторожнее. Более половины компаний (51%) с начала года оставили расходы на прежнем уровне, еще 32% подняли их максимум на 10%. Более заметно вложения в продвижение выросли только у 17% участников опроса.

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Вместо простого наращивания бюджетов компании чаще перестраивают сам маркетинг. 33% усилили работу с брендом, 21% стали чаще проводить мероприятия для клиентов, 19% начали использовать генеративный ИИ, а 18% увеличили присутствие в СМИ и на контентных площадках.

Одновременно бизнес активнее выстраивает прямую коммуникацию с клиентами. Офлайн-встречи сейчас проводят 57% компаний против 27% в 2024 году. Доля работающих с профильными СМИ выросла с 24% до 40%, а использующих «Яндекс Директ» — с 22% до 37%. Telegram тоже прибавил: его используют 36% компаний против 31% двумя годами ранее.

Резервы для роста продаж компании ищут и внутри существующего бизнеса. 35% расширяют целевую аудиторию, 34% наращивают маркетинговую и рекламную активность, 25% меняют каналы сбыта, 24% пересматривают ассортимент, а 21% запускают новые направления.

В результате повышение цен остается для бизнеса гораздо более распространенным способом реагировать на текущие условия, чем резкое увеличение расходов на привлечение клиентов. При этом компании все активнее пытаются удерживать покупателей другими способами — через ассортимент, работу с брендом, новые каналы продаж и более тесную коммуникацию.

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