Согласно исследованию финансового маркетплейса «Банки.ру», подавляющее большинство россиян не инвестируют средства в защиту своих персональных данных и финансов. В частности, 78% опрошенных не тратят деньги на защиту личной информации, а 73% не выделяют средства на финансовую безопасность. Лишь 5% респондентов готовы потратить более 3 тыс. руб. на защиту своих денег, и только 2% — на защиту персональных данных.

Фото: Freepik

Что касается меньших сумм, до 1 тыс. руб. на финансовую защиту выделяют 17% пользователей, а на защиту данных — 15%. Наиболее популярным способом защиты персональной информации стала блокировка спама и защита от мошенников, которую используют 26% респондентов.

Антивирусные программы выбирают 23% участников опроса, при этом столько же людей вообще не предпринимают никаких мер для защиты своих данных в сети. В сфере финансовой безопасности ситуация выглядит еще более тревожной: 40% опрошенных не используют никаких защитных инструментов.

Среди тех, кто заботится о безопасности своих средств, наиболее распространены такие методы, как самозапрет на кредиты (17%), использование отдельной карты для онлайн-покупок (14%) и установка лимитов на траты по картам (13%).

Половина участников исследования сообщили, что не прибегали к платным средствам защиты ни в 2024, ни в 2025 году. При этом 47% опрошенных сохранили или даже увеличили свои расходы на безопасность и лишь 3% сократили эти траты.

Прочитайте также Траты россиян на такси и кинотеатры в майские праздники выросли из-за непогоды

Статистика столкновений с мошенничеством вызывает особую тревогу: 50% респондентов лично сталкивались с мошенническими действиями в интернете или по телефону, а 20% знают о таких случаях среди своих родственников или друзей. Каждый пятый участник опроса (20%) заявил, что не сталкивался с мошенничеством, а 10% не смогли точно вспомнить подобные ситуации.

Исследование выявило интересные возрастные различия в подходе к безопасности. Наибольший интерес к защите персональных данных проявляет молодежь до 18 лет (77%). В других возрастных группах этот показатель несколько ниже и составляет 70–73%, причем даже среди людей старше 65 лет он остается на достаточно высоком уровне (66%).

Однако в вопросах финансовой защиты картина меняется: если среди подростков до 18 лет защитными инструментами пользуются всего 40%, то наиболее активными в этом плане оказались молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (57%).

Опрос был проведен на сайте «Банки.ру» при участии почти 1,5 тыс. человек. Полученные данные свидетельствуют: большинство россиян по-прежнему предпочитают либо бесплатные методы защиты, либо вообще не уделяют должного внимания вопросам безопасности своих данных и финансов несмотря на широкую распространенность мошенничества.