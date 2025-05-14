В майские праздники 2025 года многие россияне из-за прохладной погоды чаще посещали кафе, кинотеатры и пользовались такси. Согласно совместному исследованию «ЮMoney» и IT-компании «Эвотор», обороты ресторанов с 1 по 11 мая выросли на 57%, а количество оплат — на 43%. Средний чек увеличился на 10%, достигнув 2 584 руб. В сегменте стритфуда число платежей поднялось на 7%, обороты — на 17%, а средний чек вырос на 10%, составив 461 руб.

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Холодная погода также повлияла на рост расходов на такси. В начале мая обороты сервисов такси выросли на 8%, а количество поездок — на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Средний чек остался практически неизменным — 233 руб.

Кинотеатры показали значительный рост: их обороты увеличились почти втрое, а количество покупок билетов — в 2,5 раза. Средний чек вырос на 4%, достигнув 1 325 руб. Музеи также стали популярнее — посещаемость увеличилась на 13%, а обороты выросли на 31% благодаря росту среднего чека на 16% (1 295 руб.).

В то же время интерес к турам и экскурсиям снизился. Обороты турагентств упали на 8%, количество продаж — на 6%, а средний чек уменьшился на 2%, составив 35 094 руб. Гостиницы также зафиксировали снижение выручки и среднего чека на 2% (5 874 руб.), хотя количество бронирований осталось на уровне прошлого года.

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Россияне активнее подписывались на игры, музыку, книги и фильмы: обороты в этой категории выросли на 56%, число платежей — на 36%, а средний чек — на 13% (272 руб.). Увеличились и расходы на аренду (+24%), а также на фотосессии: количество заказов выросло на 7%, а средний чек — на 17% (4 329 руб.).

В сфере розничной торговли спрос на одежду и товары для дома также стал больше. В фэшн-магазинах количество покупок увеличилось на 7%, обороты — на 10%, а средний чек — на 2% (3 321 руб.).

В магазинах товаров для дома число покупок выросло на 10%, обороты — на 8%, однако средний чек снизился на 2%, составив 1 423 руб., что говорит о предпочтении более бюджетных вариантов.