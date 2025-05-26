Большинство (70%) предпринимателей малого и среднего бизнеса (МСБ) в России трудятся более 60 часов в неделю, следует из данных опроса, проведенного платформой «Яндекс Go», пишет Forbes. При этом 22% работают по 12 часов ежедневно, включая выходные.

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Треть (30%) решают рабочие вопросы в субботу и воскресенье, 32% выходят на работу при срочных делах, а 77% продолжают работать по ночам, четверть занимается в это время отчетами и документацией.

Недостаток сна усиливает проблему: 35% спят 6 часов в день, 20% — только 5 часов. Более четверти (28%) предпринимателей испытывают усталость и выгорание к середине недели из-за рутины и нестабильного графика. Треть (32%) не могут передохнуть из-за звонков, а 27% — из-за встреч.

Основное время уходит на работу с клиентами (33%), юридические вопросы (25%), управление персоналом (22%), бухгалтерию (21%) и финансовый учет (19%). 43% тратят на административные задачи более 4 часов ежедневно.

Хобби доступны не всем: 26% занимаются ими реже раза в месяц или никогда, 24% — один раз в месяц, 22% не имеют увлечений.

Для снижения нагрузки 24% предпринимателей хотели бы делегировать 50–75% задач, 30% — четверть. На практике 36% передают задачи сотрудникам, 20% — фрилансерам, 17% — специализированным компаниям, а 27% используют цифровые сервисы для автоматизации процессов.

Чаще всего владельцы бизнеса отдают на аутсорс доставку договоров подрядчику (29%), заказ канцелярии (26%) и оформление авансовых отчетов (25%).

Опрос проводился в городах с населением свыше 1 млн человек, в нем приняли участие более 1200 предпринимателей малого и среднего бизнеса.