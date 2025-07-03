Самые популярные жанры у российских специалистов — классика, психология и фэнтези, следует из исследования «Яндекс Книг» и hh.ru. Юристы выбирают триллеры, дизайнеры — фэнтези, а маркетологи — книги по саморазвитию. Подробности — в распоряжении «Инка».

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Среди классиков лидируют Михаил Булгаков, Федор Достоевский и Антон Чехов, которых читают медики, аналитики, дизайнеры и учителя. В нон-фикшн популярны «Тонкое искусство пофигизма» Марка Мэнсона и «К себе нежно» Ольги Примаченко (бухгалтеры), «Как завоевывать друзей» Дейла Карнеги (учителя) и «Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа Клейсона (менеджеры по продажам).

Медики используют чтение для саморазвития, творческие профессии — как хобби, руководители — как источник знаний, ученые и преподаватели — как профессиональную необходимость, а работники туризма и ресторанов — для борьбы со стрессом.

Каждый третий участник опроса читает книги ежедневно, чаще всего это аналитики, руководители проектов, маркетологи, юристы и преподаватели. Специалисты ценят гибкость чтения, выбирая удобное время и формат. Дизайнеры, юристы и менеджеры по продажам нередко читают на работе тайком.

Аудиокниги популярны среди специалистов в сфере безопасности, перевозок и обслуживания, часто находящихся в разъездах. Электронные книги предпочитают строители, управленцы и врачи, а бумажные — работники массмедиа, гостиничного бизнеса и административный персонал.

Всего в исследовании приняли участие 3 тыс. россиян старше 18 лет.

Ранее «Яндекс» составил рейтинг городов России по количеству книжных магазинов на 100 тыс. человек и изучила региональные читательские предпочтения.